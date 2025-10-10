Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. T. K.

Petek,
10. 10. 2025,
17.00

1 ura, 15 minut

Thibaut Pinot navdušen nad francoskim čudežnim dečkom Seixasom: Morda je celo močnejši kot Pogačar pri njegovih letih

Paul Seixas

Je Paul Seixas naslednje novo veliko ime sodobnega kolesarstva?

Foto: Guliverimage

Nekdanji francoski kolesarski zvezdnik Thibaut Pinot je prepričan, da bi njegov 19-letni rojak Paul Seixas, tretji z letošnjega evropskega prvenstva, lahko celo presegel zgodnji razvoj štirikratnega zmagovalca Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja.

V pogovoru za L’Équipe je priljubljeni Francoz Thibaut Pinot pohvalil mladega Paula Seixasa, ki se je v svoji prvi sezoni med elito, kamor je prestopil neposredno iz kategorije starejših mladincev, izkazal z vrsto odličnih predstav. Na evropskem prvenstvu v Franciji je stal na zmagovalnem odru skupaj s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom, bil 13. na svetovnem prvenstvu v Kigaliju, kjer je dirko končalo le 30 kolesarjev, ter osmi na Kriteriju po Dofineji. Tako kot Pogačar je tudi on zmagal na etapni dirki Tour de l’Avenir, ki velja za Tour de France za mlade kolesarje, le da je Seixas to dosegel že pri 19 letih, medtem ko je bil Pogačar leto starejši.

"To, kar počne Paul, je res nekaj izjemnega. Morda je celo močnejši kot Pogačar pri njegovih letih. Spremljam ga že nekaj časa," je dejal Pinot. "Res je, da je bil Pogačar v svoji prvi sezoni tretji na Vuelti in zmagal na treh etapah, a bil je tudi dve leti starejši od Seixasa. Skoraj bi lahko rekli, da je Paul pred svojim časom," je dodal Francoz.

Paul Seixas | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Že dolgo v lovu na novega francoskega zmagovalca Toura

Primerjava s Pogačarjem, ki je z 21 leti osvojil svoj prvi Tour de France in se hitro uveljavil kot eden največjih kolesarjev sodobnega kolesarstva, je zato toliko bolj impresivna. Francija že desetletja išče naslednjega kolesarja, ki bi se lahko enakovredno vmešal v boj za skupno zmago na Touru. Pinot je bil zadnji Francoz, ki je v Parizu stal na zmagovalnem odru, potem ko je leta 2014 osvojil tretje mesto, a za skupno zmago se moramo vrniti v leto 1985, ko je rumeno majico osvojil Bernard Hinault.

Pinot napoveduje, da bodo pri francoski ekipi Decathlon–AG2R, ki je svoj proračun letos povečala s 30 na 40 milijonov evrov, potem ko se jim je kot glavni sponzor pridružil ladijski velikan CMA CGM, njihovega mladega zvezdnika v nastajanju že prihodnje leto poslali na Dirko po Franciji, čeprav še sploh ni okusil zahtevnosti tritedenske dirke. 

