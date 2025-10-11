Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
11. 10. 2025,
18.53

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sobota, 11. 10. 2025, 18.53

8 minut

Pogačarjeve zmage v sezoni 2025

Kratek sprehod skozi epsko leto Tadeja Pogačarja #foto

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar, Lombardia 2025 | Za najboljšim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem je še ena epska sezona. | Foto Guliverimage

Za najboljšim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem je še ena epska sezona.

Foto: Guliverimage

"Sedem let že ponavljam, da je bila to moja najboljša sezona doslej in to lahko rečem tudi danes," se je v Bergamu po peti zaporedni zmagi na spomeniku Il Lombardia, s katero je zaključil uradni tekmovalni del sezone, smejalo slovenskemu superšampionu Tadeju Pogačarju. To je bila njegova 20. zmaga v letu 2025, v tem je osvojil še dva kolesarska spomenika, pa še četrtič zmagal na dirki vseh dirk, francoskem Touru, v Ruandi je ubranil naslov svetovnega prvaka, pa v Franciji prvič postal tudi evropski … Sprehodimo se skozi Pogijevo epsko sezono.

Domen Novak Tadej Pogačar
Sportal Slovenska pomoč, ki jo Tadej Pogačar neizmerno ceni
Tadej Pogačar, Lombardia 2025
Sportal Še ena senzacionalna predstava Tadeja Pogačarja, tekmeci so lahko le opazovali

Začelo se je februarja, ko je tretjič zmagal na dirki po Združenih arabskih Emiratih, kjer ima sedež tudi njegovo moštvu UAE Emirates – XRG. Na poti do skupne zmage je osvojil tretjo in sedmo etapo. | Foto: Guliverimage Začelo se je februarja, ko je tretjič zmagal na dirki po Združenih arabskih Emiratih, kjer ima sedež tudi njegovo moštvu UAE Emirates – XRG. Na poti do skupne zmage je osvojil tretjo in sedmo etapo. Foto: Guliverimage

8. marca je še tretjič v karieri slavil na spektakularni italijanski neoklasiki Strade Bianche. | Foto: Reuters 8. marca je še tretjič v karieri slavil na spektakularni italijanski neoklasiki Strade Bianche. Foto: Reuters

6. aprila je drugič v karieri osvojil spomenik Po Flandriji. | Foto: Guliverimage 6. aprila je drugič v karieri osvojil spomenik Po Flandriji. Foto: Guliverimage

23. aprila je bil drugič v karieri najboljši na Valonski puščici. | Foto: Guliverimage 23. aprila je bil drugič v karieri najboljši na Valonski puščici. Foto: Guliverimage

27. aprila je še tretjič zmagal na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege. | Foto: Guliverimage 27. aprila je še tretjič zmagal na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege. Foto: Guliverimage

Junija se je na Kriteriju po Dofineji pripravljal na Tour de France. Na poti do skupne zmage na enotedenski ogrevalni dirki je dobil tri etape. | Foto: Guliverimage Junija se je na Kriteriju po Dofineji pripravljal na Tour de France. Na poti do skupne zmage na enotedenski ogrevalni dirki je dobil tri etape. Foto: Guliverimage

Julija je še četrtič v karieri slavil skupno zmago na Dirki po Franciji. Na poti do te je zmagal v četrti, sedmi, dvanajsti ter 13. etapi. | Foto: Reuters Julija je še četrtič v karieri slavil skupno zmago na Dirki po Franciji. Na poti do te je zmagal v četrti, sedmi, dvanajsti ter 13. etapi. Foto: Reuters

28. septembra je na cestni dirki članov v Kigaliju v Ruandi ubranil mavrično majico svetovnega prvaka. | Foto: Guliverimage 28. septembra je na cestni dirki članov v Kigaliju v Ruandi ubranil mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

5. oktobra je v Franciji prvič v karieri postal še evropski prvak na članski cestni dirki. | Foto: Guliverimage 5. oktobra je v Franciji prvič v karieri postal še evropski prvak na članski cestni dirki. Foto: Guliverimage

7. oktobra se je pojavil na štartu italijanske mini klasike Tre Valli Varesine. In zmagal. | Foto: Guliverimage 7. oktobra se je pojavil na štartu italijanske mini klasike Tre Valli Varesine. In zmagal. Foto: Guliverimage

11. oktobra je za zaključek uradnega dela sezone nastopil na spomeniku Il Lombardia. To je bil njegov peti nastop, ki ga je kronal s peto zaporedno zmago, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini. | Foto: Guliverimage 11. oktobra je za zaključek uradnega dela sezone nastopil na spomeniku Il Lombardia. To je bil njegov peti nastop, ki ga je kronal s peto zaporedno zmago, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini. Foto: Guliverimage

Pogačarja jutri v Komendi čaka še njegova dobrodelna dirka "s Klanca v Klanc", naslednjo nedeljo pa zanimiva ekshibicijska dirka v Andori, na kateri se bo na dveh progah pomeril s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom.  

Preberite še:

Rafal Majka, Tadej Pogačar
Sportal Pogačarjeva ganljiva gesta: velika zahvala prijatelju
Paul Seixas
Sportal "Morda je celo močnejši kot Pogačar pri njegovih letih"
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar lovi rekord, ki ga svet še ni videl
Carlos Sainz Tadej Pogačar thumb
Sportal Kakšne besede zvezdnika formule 1 o Pogačarju!
Juan Ayuso Primož Roglič
Sportal Kontroverzni Ayuso za težave krivi vodstvo ekipe, ne Pogačarja in Almeide
Primož Roglič
Sportal Nekaj posebnega: Rogliču proti Pogačarju, a brez ekipe in brez taktike
Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.