Sobota, 11. 10. 2025, 18.53
8 minut
Pogačarjeve zmage v sezoni 2025
Kratek sprehod skozi epsko leto Tadeja Pogačarja #foto
"Sedem let že ponavljam, da je bila to moja najboljša sezona doslej in to lahko rečem tudi danes," se je v Bergamu po peti zaporedni zmagi na spomeniku Il Lombardia, s katero je zaključil uradni tekmovalni del sezone, smejalo slovenskemu superšampionu Tadeju Pogačarju. To je bila njegova 20. zmaga v letu 2025, v tem je osvojil še dva kolesarska spomenika, pa še četrtič zmagal na dirki vseh dirk, francoskem Touru, v Ruandi je ubranil naslov svetovnega prvaka, pa v Franciji prvič postal tudi evropski … Sprehodimo se skozi Pogijevo epsko sezono.
Začelo se je februarja, ko je tretjič zmagal na dirki po Združenih arabskih Emiratih, kjer ima sedež tudi njegovo moštvu UAE Emirates – XRG. Na poti do skupne zmage je osvojil tretjo in sedmo etapo.
8. marca je še tretjič v karieri slavil na spektakularni italijanski neoklasiki Strade Bianche.
6. aprila je drugič v karieri osvojil spomenik Po Flandriji.
23. aprila je bil drugič v karieri najboljši na Valonski puščici.
27. aprila je še tretjič zmagal na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege.
Junija se je na Kriteriju po Dofineji pripravljal na Tour de France. Na poti do skupne zmage na enotedenski ogrevalni dirki je dobil tri etape.
Julija je še četrtič v karieri slavil skupno zmago na Dirki po Franciji. Na poti do te je zmagal v četrti, sedmi, dvanajsti ter 13. etapi.
28. septembra je na cestni dirki članov v Kigaliju v Ruandi ubranil mavrično majico svetovnega prvaka.
5. oktobra je v Franciji prvič v karieri postal še evropski prvak na članski cestni dirki.
7. oktobra se je pojavil na štartu italijanske mini klasike Tre Valli Varesine. In zmagal.
11. oktobra je za zaključek uradnega dela sezone nastopil na spomeniku Il Lombardia. To je bil njegov peti nastop, ki ga je kronal s peto zaporedno zmago, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini.
Pogačarja jutri v Komendi čaka še njegova dobrodelna dirka "s Klanca v Klanc", naslednjo nedeljo pa zanimiva ekshibicijska dirka v Andori, na kateri se bo na dveh progah pomeril s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom.