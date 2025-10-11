Kratek sprehod skozi epsko leto Tadeja Pogačarja #foto

"Sedem let že ponavljam, da je bila to moja najboljša sezona doslej in to lahko rečem tudi danes," se je v Bergamu po peti zaporedni zmagi na spomeniku Il Lombardia, s katero je zaključil uradni tekmovalni del sezone, smejalo slovenskemu superšampionu Tadeju Pogačarju. To je bila njegova 20. zmaga v letu 2025, v tem je osvojil še dva kolesarska spomenika, pa še četrtič zmagal na dirki vseh dirk, francoskem Touru, v Ruandi je ubranil naslov svetovnega prvaka, pa v Franciji prvič postal tudi evropski … Sprehodimo se skozi Pogijevo epsko sezono.

Začelo se je februarja, ko je tretjič zmagal na dirki po Združenih arabskih Emiratih, kjer ima sedež tudi njegovo moštvu UAE Emirates – XRG. Na poti do skupne zmage je osvojil tretjo in sedmo etapo. Foto: Guliverimage

8. marca je še tretjič v karieri slavil na spektakularni italijanski neoklasiki Strade Bianche. Foto: Reuters

6. aprila je drugič v karieri osvojil spomenik Po Flandriji. Foto: Guliverimage

23. aprila je bil drugič v karieri najboljši na Valonski puščici. Foto: Guliverimage

27. aprila je še tretjič zmagal na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege. Foto: Guliverimage

Junija se je na Kriteriju po Dofineji pripravljal na Tour de France. Na poti do skupne zmage na enotedenski ogrevalni dirki je dobil tri etape. Foto: Guliverimage

Julija je še četrtič v karieri slavil skupno zmago na Dirki po Franciji. Na poti do te je zmagal v četrti, sedmi, dvanajsti ter 13. etapi. Foto: Reuters

28. septembra je na cestni dirki članov v Kigaliju v Ruandi ubranil mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

5. oktobra je v Franciji prvič v karieri postal še evropski prvak na članski cestni dirki. Foto: Guliverimage

7. oktobra se je pojavil na štartu italijanske mini klasike Tre Valli Varesine. In zmagal. Foto: Guliverimage

11. oktobra je za zaključek uradnega dela sezone nastopil na spomeniku Il Lombardia. To je bil njegov peti nastop, ki ga je kronal s peto zaporedno zmago, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini. Foto: Guliverimage

Pogačarja jutri v Komendi čaka še njegova dobrodelna dirka "s Klanca v Klanc", naslednjo nedeljo pa zanimiva ekshibicijska dirka v Andori, na kateri se bo na dveh progah pomeril s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom.

Preberite še: