Še ena senzacionalna predstava Tadeja Pogačarja, tekmeci so lahko le opazovali

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) je še petič zapored osvojil italijanski spomenik Il Lombardia in potrdil, da je nesporni kralj te jesenske dirke. Ta je tokrat potekala od Coma do Bergama, dolga je bila 241 kilometrov, pa vsebovala 4.400 višinskih metrov, Pogačar je napadel na prelazu Ganda, njegovi rivali so ga lahko le opazovali, s peto zmago pa se je izenačil z rekorderjem dirke odpadlega listja, italijansko legendo Fausom Coppijem, a je edini, ki je pet zmag dosegel v nizu.

Tadej Pogačar je zdaj sam na vrhu večne lestvice dirke po Lombardiji. Lani se je s četrto zmago izenačil z legendarnim Italijanom Alfredom Bindo, danes je ujel rekorderja Fausta Coppija, je pa slovenski as edini, ki je pet zmag dosegel v nizu.

Pogi je tako osvojil že svoj deseti spomenik, potem ko je dvakrat osvojil tudi Dirko po Flandriji in trikrat Liege–Bastogne–Liege. Postal je šele drugi as v zgodovini, ki je v eni sezoni zmagal na treh spomenikih (letos LBL, Flandrija in Lombardija). To je pred njim uspelo le legendarnemu Eddyju Merckxu (v sezonah 1969, 71, 72 in 75). Mercks je z 19 zmagami na spomenikih prvi na večni lestvici, Pogačarju zdaj manjka le še ena, da ujame drugega v tem zgodovinskem seštevku, Belgijca Rogerja de Vlaemincka.

27-letni fenomen s Klanca pri Komendi je letos nastopil na vseh petih spomenikih, na prav vseh pa se je prebil na oder za zmagovalce. Poleg omenjenih treh zmag ima še tretje mesto z dirke Milano - Sanremo ter drugo s t. i. "severnega pekla", francoske klasike Pariz - Roubaix, na kateri je letos dirkal prvič v karieri. "Sedem let že ponavljam, da je bila to moja najboljša sezona doslej in to lahko rečem tudi danes," se je slovenskemu šampionu smejalo v cilju.

Tekmece je danes strl na vzponu na prelaz Ganda. Iz razredčene glavnine je pospešil, ko je bil v vodstvu še Američan Quinn Simmons (Lidl – Trek), ga nato hitro ujel in se nato sam zapeljal v vodstvo in tega ni več spustil iz rok. Med preostalimi se je tudi tokrat za najmočnejšega izkazal Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick – Step), ki je osvojil drugo mesto z zaostankom minute in 18 sekund, tretji pa je bil Avstralec Michael Storer (Tudor) s 3:14 zaostanka za Pogačarjem. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je bil 22. (+ 5:48).

"Zmagati petkrat zapored je … Vsakič ko štartam na tej dirki, se zavem, da mi trasa resnično zelo ustreza, ob tem pa moram povedati, da sem imel ob sebi vedno tako močno ekipo, da mi je uspelo zmagati. Zato hvala vsem mojim kolegom. Domen je opravil fantastično delo, pa potem Pavel. Pa preostali, ki so me vlekli na zadnji klanec in me varovali. Bila je odlična ekipna predstava," je prirediteljem po zmagi povedal Pogačar.

Results powered by FirstCycling.com

119. dirka po Lombardiji, potek: Cilj: Tadej Pogačar je še petič zapored pokoril dirko odpadlega listja! 🥇 𝑴𝑶𝑵𝑼𝑴𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳. 𝑹𝑬𝑪𝑶𝑹𝑫 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑬𝑹. 𝑻𝑨𝑫𝑬𝑱 𝑷𝑶𝑮𝑨𝑪𝑨𝑹.#ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/v93e8NdY3M — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025 2,6 km do cilja - Evenepoel se je zataknil v gneči navijačev, a to na razplet dirke ne bo vplivalo, že brez težav je njegov zaostanek za Pogačarjem naraščal, prav tako pa ima varno prednost pred najbližjim zasledovalcem Storerjem, Zdi se, da sto stopničke oddane. 5 km do cilja - Pogačar je že na zaključnem vzponu, prednost pred Evenepoelom pa je povišal na minuto in pol. 14 km do cilja - Pogačar je varno v dolini, pred ciljem v Bergamu bo moral premagati še en krajši klanec, Colle Aperto (1,34 km/7,4 %). Evenepoel vozi 1:16 za Slovencem. 🚴🇮🇹 | De voorsprong van Pogacar is groot genoeg, maar de wereldkampioen rijdt toch nog op het scherpst van de snede. 🍂⛰️ #ILombardia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/WOZNeNyViN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 11, 2025 16 km do cilja - Pogačarja zdaj lovi le še Evenepoel, ki ima 1:19 zaostanka. Michael Storer ni prav daleč za Belgijcem, medtem pa je Rogličeva skupina že več kot štiri minute za čelom dirke. 24 km do cilja - Pogačar tudi na tehničnem spustu proti Bergamu ohranja 1:23 prednosti pred Evenepoelom in Storerjem, ki sta se otresla izmučenega Simmonsa. Rogličeva skupina vozi 3:25 za vodilnim Slovencem. 28,5 km do cilja - Pogačar je prelaz Ganda prečkal 1:16 pred Evenepoelom, Storerjem in Simmonsom. Američanu po dolgem begu zdaj zmanjkuje moči. Ekvadorec Richard Carapaz je v ozadju padel v enem od ovinkov. oh dear #Couchpeloton #ILombardia 2025 pic.twitter.com/E2XlVqcIDO — Rob Colley (@Welshracer) October 11, 2025 30 km do cilja - Evenepoel in Storer sta ujela Simmonsa, trojica pa vozi 1:16 za Pogačarjem. Rogličeva skupina zaostaja že skoraj tri minute. 32 km do cilja - Pogačar pridobiva prednost in zdaj vozi 50 sekund pred Simmonsom, pa 1:10 pred Evenepoelom, del Torom in Storerjem (iz te skupine je izpadel Paul Seixas), Roglič, Vine, Bernal, Pidcock, Uijtdebroeks in Alaphilippe so že več kot dve minuti za svetovnim in evropskim prvakom, ki drvi rekordni peti lombardijski zmagi naproti. 33,8 km do cilja - Američan se je poskušal še malo držati Pogačarja, a so mu pošle moči. Slovenec se je zdaj sam odpeljal v vodstvo. Svetovni prvak ima že minuto prednosti pred skupino z Evenepoelom in Seixasom, pa 1:45 pred skupino z Rogličem. 34,4 km do cilja - Tadej Pogačar je že ujel Quinna Simmonsa. 36,6 km do cilja - Tadej Pogačar je sprožil napad v skupini favoritov in se hitro otresel Seixasa, Evenepoela in Storerja, Roglič je že prej izgubil nekaj deset metrov. Pogačarju zdaj do Simmonsa manjka 58 sekund. 🌈 And away he goes ! Pogi is now the only one chasing down Quinn Simmons in this #ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/HvPDt4QPx4 — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025 38 km do cilja - Majka se je iztrošil in popustil, Pogačar mu je salutiral. Jay Vine zdaj diktira tempo za slovenskega superzvezdnika in še krči skupino favoritov. Pogačarju je na voljo še Isaac del Toro. Remco Evenepoel ostaja tik za Pogačarjem, Roglič je malce izgubil stik. 💨 The last effort in his career, and what an effort it was! Rafal Majka clawed back 1' on Quinn Simmons in the start of Ganda, and it's now Jay Vine at the front ! #ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/tN993zyDBw — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025 39 km do cilja - Rafal Majka zdaj navija tempo za Pogačarja na čelu glavnine, svetovnega prvaka se držita tudi Evenepoel in Roglič. Quinn Simmons je zdaj še edini pred glavnino, ima pa le še dobri dve minuti prednosti. 41 km do cilja - Začel se je vzpon na prelaz Ganda (9,3 km/7,1 %), Quinn Simmons ima že 2:17 prednosti pred Bilbaom, Ganno, Vervaekejem in Matthewsom, pa 2:38 pred glavnino s Pogačarjem in Rogličem. 55 km do cilja - Simmons še pridobiva prednost pred zasledovalci, ta zdaj znaša že dobri dve minuti, malo pa se mu je približala skupina favoritov s Pogačarjem in Rogličem, ta zdaj vozi 2:59 za Američanom. 63 km do cilja - Simmons je na Zamblo Alto prišel 1:50 pred najbližjimi zasledovalci in 3:10 pred zdaj že močno razredčeno glavnino, v kateri pa Pogačar ostaja povsem miren. V težavah so se znašli Ben Healy, Thymen Arensman, Jai Hindley ... V glavnini se dobro drži tudi Primož Roglič. 71 km do cilja - Po prelazu Crocetta so kolesarji začeli še vzpon na Zambla Alta (9,8 km/3,3 %), nato sledi dolg spust v dolino. Quinn Simmons ima zdaj skoraj minuti prednosti pred Bilbao, Ganno, Vervaekejem in Matthewsom, pa 3:20 pred glavnino, na čelu katere so Pogačar in njegovi pomočniki. 77 km do cilja - Simmons pridobiva prednost in zdaj vozi 44 sekund pred zasledovalci, glavnina pa je 3:15 za Američanom. Takole pa je trenutno na cilju v Bergamu: 80 km do cilja - Vodilna skupina je na klancu razpadla, Quinn Simmons (Lidl – Trek) zdaj vozi sam v vodstvu, 20 sekund za njim so Bilbao, Ganna, Vervaeke in Mattherws, še deset sekund za njimi Langellotti, Calzoni, Koerdt in Bais, stik izgublja Lermmens, glavnina, na čelu katere so ves čas Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates pa vozi 3:13 za vodilnim Američanom. 🚀 Away goes Quinn Simmons! The man from Durango is attempting to go solo, with more than 80 KM to go in this #ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/jQMc1eXP0u — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025 87 km do cilja - Kolesarji se že vzpenjajo na Crocetto, glavnina 3:13 za vodilno deseterico. 98 km do cilja - Kolesarji se bližajo začetku vzpona na prelaz Crocetta (11,7 km/5,8 %), Pogačarjevi so na čelu glavnine malce spustili tempo, tako je prednost ubežne deseterice - izpadla sta Glivar in Hamilton - spet malce narasla in zdaj znaša dobri dve minuti. 115 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Berbenno, glavnino še naprej vodi močna Pogačarjeva ekipa, medtem Remco Evenepoel pogleduje okoli sebe in prešteva svoje pomočnike iz Soudal Quick Stepa. Prednost ubežne skupine z Glivarjem je padla na 1:33. Remcov prihod na štart današnje dirke: 125 km do cilja - Po spustu z Roncolaja kolesarje že čaka naslednji klanec, Berbenno (6,9 km/4,9 %), prednost ubežne skupine je že padla pod dve minuti. Gal Glivar se še dobro drži v vodilni skupini, sta pa iz te že izpadla Francoz Thibault Guernarec in Danec Asbjoern Hellemose. Medtem je Italijan Stefano Oldani odstopil. 136 km do cilja - Na vzponu so se na čelo glavnine postavili kolesarji UAE Team Emirates, ogromno dela je pri diktiranju tempa opravil Domen Novak, zaostanek za ubežno štirinajsterico z Glivarjem pa je padel na dobro dve minuti in pol. 150 km do cilja - Štirinajsterrica ubežnikov (Glivar, Guernalec, Bilbao, Ganna, Hamilton, Langellotti, Simmons, Calzoni, Vervaeke, Hellemose, Matthews, Koerdt, Bais in Lemmen) se tretjemu vzponu dirke (Roncola, 7,5 km/7,3 %) približuje s tremi minutami prednosti pred glavnino. 183 km do cilja - Prednost ubežnikov je dve minuti in 18 sekund. Glavnino v ospredju nadzorujeta ekipi Red Bull-Bora Hansgrohe in UAE Team Emirates.



194 km do cilja - Pri spustu je padel ​​​​Tom Pidcock, a se je hitro postavil na noge. Videti je, da je z njim vse v redu, a padec bo zagotovo pustil posledice. V ospredje glavnine se je postavila ekipa Red Bull-Bora Hansgrohe. Na čelu je med drugim tudi naš Jan Tratnik. 💥 Incident for 🇬🇧 Tom Pidcock, who made his way back into the peloton#ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/zel8jNKP12 — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025 205 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi vzpon dirke, Madonna del Ghisallo. Vzpon je tudi zgodovinsko zelo povezan z dirko po Lombardiji. Prednost ubežnikov je narasla na 2 minuti in 35 sekund. ⛪ The Blessed Madonna 𝑑𝑖 𝐺ℎ𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑜#ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/6vUE92b5Ib — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025 🏁 200 KM

⏱️ 2'35"



14 Riders at the front, as @TeamEmiratesUAE leads the peloton #ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/T1hkwdl6ko — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025

215 km do cilja - Skupini treh kolesarjev Lionel Taminiaux (Lotto), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) in Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) ni uspelo ujeti ubežnikov in se zdaj vozijo z glavnino. Ubežniki imajo minuto in 40 sekund prednosti.



217 km do cilja - V skupini ubežnikov je zdaj 14 kolesarjev. Med njimi je še vedno Gal Glivar. Skupina ima prednost pred glavnino minuto in pol. Med glavnino in ubežniki se je ustvarila še skupina treh kolesarjev Lionel Taminiaux (Lotto), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) in Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).



220 km do cilja - V ozadju se je zgodil padec. Na tleh se je znašel Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), a z Američanom ni nič hujšega, saj se je takoj vrnil na kolo. 💥 Small crash at the back as the peloton is letting the breakaway go. 🇺🇸 Sepp Kuss was involved, but the American is back on the road ! #ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/vcClmM587g — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025

11.20 - Kaj pred dirko povedal Gal Glivar? #video





230 km do cilja - V ospredju se je ustvarila skupina ubežnikov, ki imajo nekaj sekund prednosti pred glavnino. Med ubežniki je tudi slovenski kolesar. V skupini ubežnikov so Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Lucas Hamilton (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Asbjørn Hellemose, Michael Matthews (Jayco AlUla), Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) in Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike).



11:06 - Kolesarji so začeli dirko po Lombardiji. Jo bo Tadej Pogačar dobil še petič zapored? To bo znano okrog 17. ure.



10:55 - Tako se je na štart odpravil Primož Roglič.





10:49 - Tadej Pogačar je kot nogometni zvezdnik, saj pred avtobusom njegove ekipe vlada prava evforija.





10.47 - Poljski kolesarski as Rafal Majka vozi danes zadnjo dirko.



10.46 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes nas čaka izjemno zanimiva dirka po Lombardiji. Prvi favori ni nihče drug kot Tadej Pogačar. Kaj pred dirko povedal? #videoV ospredju se je ustvarila skupina ubežnikov, ki imajo nekaj sekund prednosti pred glavnino. Med ubežniki je tudi slovenski kolesar. V skupini ubežnikov so(Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Lucas Hamilton (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Asbjørn Hellemose, Michael Matthews (Jayco AlUla), Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) in Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike).Kolesarji so začeli dirko po Lombardiji. Jo bodobil še petič zapored? To bo znano okrog 17. ure.- Tako se je na štart odpravil Primož Roglič.- Tadej Pogačar je kot nogometni zvezdnik, saj pred avtobusom njegove ekipe vlada prava evforija.Poljski kolesarski as Rafal Majka vozi danes zadnjo dirko.- Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes nas čaka izjemno zanimiva dirka po Lombardiji. Prvi favori ni nihče drug kot

Vse, kar morate vedeti o enodnevni prestižni dirki

Ob lepi jesenski sončni napovedi lahko pričakujemo ogromno navijačev ob progi od jezera Coma do Bergama, kjer bo letos cilj. Vijugaste ceste ob jezeru Como, strmi klanci in starodavni mestni zidovi Bergama bodo zagotovo ustvarili kuliso, ki pa bo v enaki meri tako čarobna kot kruta.

Italijanski biser v dolžini 241 kilometrov in zaključne drame

Letošnja trasa meri 241 kilometrov s 4.400 višinskimi metri in združuje vse značilnosti terena Lombardije – ozke ceste, ogromno tehničnih ovinkov in spuste ter seveda klancev.

Dirka se torej začne ob jezeru v Comu, od koder karavana zapelje na razgiban teren, primeren za zgodnji skok ubežnikov, ki jih bo zagotovo nadzirala ekipa UAE Emirates našega Tadeja Pogačarja. Slovenski kolesar želi petič zapored osvojiti ta italijanski spomenik – z novo veliko zmago bi se izenačil po številu lovorik na tej dirki z legendarnim Italijanom Faustom Coppijem, a bi postal prvi, ki bi mu to uspelo petkrat zapored.

Že kmalu sledi vzpon na legendarno Madonno del Ghisallo, simbol italijanskega kolesarstva, ob katerem stoji kapelica, posvečena kolesarjem – ob muzeju je tudi kip Fausta Coppija in druge legende Gina Bartalija. Ko je dirka obrnjena in je štart v Bergamu in cilj v Comu – praksa izmenjavanja štartov in ciljev poteka od leta 2014 –, je prav ta klanec eden od odločujočih, a tokrat ne bo imel ključne vloge.

Dirka po Lombardiji na Planetu



Prenos dirke si lahko v soboto, 11. oktobra, ob 14.15 ogledate na Planetu. Skozi dogajanje bosta gledalce popeljala komentator Damjan Medica in strokovni sokomentator Robi Jenko.

Bo Pogi napadel na vzponu ali na spustu?

Po prvih 90 kilometrih dirka zavije proti vzponu na Roncolo in nato proti Berbennu, ko pride na vrsto razgiban teren. Selekcija se lahko naredi na Passo della Crossetta – 11-kilometrski klanec s povprečnim naklonom šest odstotkov. Ko bodo dosegli vrh, se bodo še nekoliko povzpeli višje na Zamblo Alta. Vzpon ni ekstremen, vendar je neenakomeren.

Del trase, kjer se lahko prelomi dirka – Passo di Ganda. Po zaključnem vzponu sledi tehničen spust, na katerem je Tadej Pogačar že napadel pred dvema letoma in se tekmecem odpeljal naprej. Ker bo od tu do konca še 70 kilometrov, bi lahko kdo od favoritov poskusil napasti. Pogačar bi bil lahko že eden od takšnih junakov, vendar je pričakovati, da bo svoje ključno delo skušal opraviti na zadnji klanec na dirki ali pa pri spustu z njega.

Po 200 kilometrih, ko bodo noge že dodobra utrujene, bo sledil vzpon na najpomembnejši klanec dneva – Passo di Ganda. Dolg je 9,2 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, a zadnji kilometri so v dvojnih številkah – največji naklon bo celo 15-odstotni. To je del, kjer se je Pogačar že večkrat odločil, da je čas za napad. In kadar napade, ponavadi ne gleda več nazaj, tekmeci pa počasi spremljajo le še pikico, dokler ta v celoti ne izgine iz vidnega polja.

Z vrha sledi tehničen spust proti Bergamu, na katerem je Pogi napadel pred dvema letoma in vozil najdrzneje od vseh. Ob prihodu v Bergamo se cesta dvigne še zadnjič – Bergamo Alta, slikovit, kratek tlakovan klanec s 7,4-odstotnim povprečnim naklonom. Raj za kolesarske navijače, ki bodo naredili vnovič izjemno navijaško kuliso in tako imenovani špalir. Zadnji trije kilometri so spust proti cilju in lepa zaključen prizor v ozadju pa stari del Bergama.

Vreme in pogoji – vse pripravljeno za spektakel

Napoved je skoraj popolna: sonce, okoli 20 stopinj Celzija in rahel veter. Takšnih razmer si kolesarji v tem letnem času le želijo, zato se obeta prava jesenska italijanska klasika.

Favoriti: Pogačar proti svetu

Vse oči bodo uprte v Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates), ki je v izjemni formi in bo imel ob sebi močno ekipo – rojaka Domna Novaka, Adama Yatesa, Rafala Majko, Jaya Vinea in Isaaca Del Tora, ki je v odlični formi. V ozadju pa bo čakal nabrušeni Remco Evenepoel, ki je na zadnjih dveh cestnih preizkušnjah – svetovnem in evropskem prvenstvu – moral priznati premoč slovenskemu šampionu. Belgijec zna tvegati in če bo našel priložnost, jo bo zagotovo skušal izkoristiti.

Primož Roglič bo sezono končal na italijanski klasiki, na kateri je bil leta 2023 tretji. Foto: Guliverimage

Svoj prostor pod soncem bodo iskali tudi drugi kolesarji. Slovenija ima še eno orožje v ognju, Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki bo imel ob sebi Jana Tratnika, nato pa so lahko v raznoraznih kombinacijah znajdejo tudi Egan Bernal, Ben O’Connor, Antonio Tiberi, mladi čudežni deček Paul Seixas, Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Lenny Martínez, Richard Carapaz, vedno neumorni Ben Healy, Julian Alaphilippe ...

Od slovenskih kolesarjev bo nastopil tudi Gal Glivar, ki bo kolesaril za ekipo Alpecin - Deceuninck.

A nekako je jasno, da je osrednji favorit Pogi, ki bo skušal še petič zapored osvojiti italijanski spomenik, skupno pa bi bil to že njegov deseti spomenik, potem ko je dvakrat osvojil tudi Dirko po Flandriji in trikrat Liege–Bastogne–Liege. Zanj bi bil to letos tretji osvojeni spomenik, saj je tekmece že pokoril na zadnjih omenjenih dirkah.

Vrstni red zadnjih štirih izvedb Dirke po Lombardiji