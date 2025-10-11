Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sobota,
11. 10. 2025,
18.02

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Dirka po Lombardiji Tadej Pogačar Domen Novak

Domen Novak po Pogačarjevi bravuri: On je razred nad vsemi

Od našega poročevalca z Dirke po Lombardiji

Domen Novak je veliki pomočnik Tadeja Pogačarja. | Foto Guliverimage

Domen Novak je veliki pomočnik Tadeja Pogačarja.

Foto: Guliverimage

Slovenski pomočnik v ekipi UAE Emirates Domen Novak je bil znova del zgodovinske predstave Tadeja Pogačarja, ki je s peto zaporedno zmago na Dirki po Lombardiji izenačil rekord Fausta Coppija po številu skupnih zmag, a postavil mejnik glede števila zaporednih. Za Domna Novaka sezona ni šla povsem po načrtih, a je vesel, da je bil del uspehov in se že veseli naslednje.

Tadej Pogačar, Lombardia 2025
Sportal Še ena senzacionalna predstava Tadeja Pogačarja, tekmeci so lahko le opazovali

Ko Tadej Pogačar zada odločilni udarec, je svet kolesarstva že vajen, da sledi zgodovina. Tokrat je bilo tako znova – 33,8 kilometra pred ciljem Dirke po Lombardiji se je slovenski as odlepil od tekmecev, hitro ujel zadnjega ubežnika Quinna Simonsa, in se odpeljal do pete zaporedne zmage na zadnjem spomeniku sezone. S tem se je izenačil z legendo Faustom Coppijem, ki je to italijansko klasiko osvojil petkrat. A Pogačarjev niz je še impresivnejši, saj je Italijanu uspelo štirikrat zapored.

Ob njem je bil tudi njegov moštveni kolega in zvest pomočnik Domen Novak, eden izmed ključnih členov ekipe UAE Emirates. Čeprav njegova osebna sezona ni bila idealna, je bil spet tam, kjer so se pisale velike zgodbe slovenskega športa.

"Pri Tadeju ne moreš biti več presenečen"

"Zato hvala vsem mojim kolegom. Domen je opravil fantastično delo, pa potem Pavel. Pa preostali, ki so me vlekli na zadnji klanec in me varovali. Bila je odlična ekipna predstava," je moštvene kolege po velikem uspehu hvalil Pogačar.

Nesebično vedno griz balanco za ekipni uspeh. | Foto: Guliverimage

"Pri Tadeju ne moreš biti več presenečen. Ne, ker je to njegov stil. Za zdaj je za razred boljši od ostalih. Pokazal je to," je po koncu dneva za Sportal povedal 30-letni Dolenjec, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden Pogačarjevih najzanesljivejših pomočnikov.

Ko se govori o legendah, Novak nima dvoma: "Mislim, da je. Lahko je legenda."

Rafal Majka, Tadej Pogačar
Sportal Pogačarjeva ganljiva gesta: velika zahvala prijatelju

"Največji cilj je, da uživa v kolesarstvu"

Pogačar je tudi tokrat napadel po svojem prepoznavnem receptu - brez čakanja in taktiziranja, v svojem ritmu. Z daljšim napadom, ki jih servira kot po tekočem traku. "Tadej je spet pokazal, kot na vseh največjih dirkah. Gre v svojem ritmu. Prišel je sam," opisuje Novak, ki je bil priča številnim njegovim zmagam.

Kaj lahko Tadej še izboljša? Novak meni, da je skrivnost v preprostosti: "Uživa zelo v kolesarstvu. To je največji cilj, da ga ima. Da ima motivacijo."

Težka sezona za Novaka

Za razliko od Pogačarja pa Novak priznava, da njegova sezona ni potekala po željah: "Ni bila tako dobra, kot sem jo imel lani. Dosti sem bil bolan. Nekako ne spravim dveh dobrih sezon zapored skupaj. Eno imam boljšo, drugo slabšo. Na koncu sem skušal iztržiti največ, kar sem lahko. Zdaj se moram spočiti in pripraviti na novo sezono."

Upa, da bo naslednja sezona zanj osebno spet boljša. | Foto: Guliverimage

Kljub težavam pa je bil del številnih pomembnih trenutkov. Bil je ob Tadeju ob zmagovitem pohodu do drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka, zdaj na Dirki po Lombardiji, na belgijskem spomeniku Liege-Bastogne-Liege, Strade Bianche ... "Poizkušal sem narediti maksimalno, kar sem lahko, da so prišli rezultati," je skromen Domen, ki si bo zdaj vzel čas za počitek in napolnil baterije za novo pripravljalno obdobje, ki bo kaj kmalu sledilo.

Carlos Sainz Tadej Pogačar thumb
Sportal Kakšne besede zvezdnika formule 1 o Pogačarju!
legenda Dirka po Lombardiji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Domen Novak
