BNB je presegel XRP in postal tretja največja kriptovaluta na svetu

BNB je po skupni vrednosti prehitel XRP in postal tretja najvrednejša digitalna valuta. Ta premik predstavlja nov trenutek za trge in priteguje pozornost za nove projekte, kot je XYZVerse. Ob spremembah v razvrstitvah in pojavu svežih igralcev je prizorišče pripravljeno na nepričakovane poteze. Bralci bodo morda želeli podrobneje spremljati, kaj bo sledilo.

BNB (BNB)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

BNB je v močnem vzponu. V zadnjem tednu je poskočil za 25,7 odstotka, v zadnjem mesecu za 50,2 odstotka, v šestih mesecih pa za kar 122,23 odstotka. Kovanec se trenutno giblje med 1042 in 1243 ameriškimi dolarji, tik pod desetdnevnim SMA pri 1257,9 ameriškega dolarja in precej nad stodnevnim SMA pri 1181,18 ameriškega dolarja. RSI pri 77,13 in Stochastic pri 93,82 nakazujeta močno povpraševanje.

Graf kaže naslednjo oviro pri 1318 ameriških dolarjih. Jasen preboj bi lahko ceno dvignil proti 1519 ameriških dolarjev, približno 20 odstotkov nad današnjim vrhom. MACD pri 21,11 še vedno kaže bikovsko naravnanost. Če se kupci umirijo, je najbližja podporna raven pri 917 ameriških dolarjih. Tak padec bi pomenil približno 20-odstotno izgubo od trenutnega dna.

Moč trenda še vedno podpira bike, saj se oblikujejo vedno višja dna. Trgovci pozorno spremljajo, ali bo prišlo do preboja nad 1318 ameriških dolarjev. Uspeh bi lahko odprl prostor za hiter skok proti območju okoli 1500 ameriških dolarjev. Neuspeh pa bi lahko pomenil bočno gibanje pri 1000 ameriških dolarjev ali padec proti 917 ameriških dolarjev pred naslednjim premikom. Dolgoročni bikovski trend ostaja nedotaknjen zaradi več kot stoodstotnega šestmesečnega vzpona.

Ripple (XRP)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

XRP se trenutno giblje med 2,82 in 3,11 ameriškega dolarja. V zadnjih 7 dneh je zrasel za 3,30 odstotka, v zadnjih 30 dneh za 5,81 odstotka, kar prispeva k skupnemu 44,93-odstotnemu dobičku od pozne jeseni. Zagon se je ta teden nekoliko ohladil, a graf še vedno kaže višje ravni kot pred pol leta.

Desetdnevno povprečje znaša 2,98 ameriškega dolarja, skoraj enako kot stodnevno pri 3,00 ameriških dolarjih. RSI je pri 43,12, Stochastic pri 31,35 – oba blizu spodnje polovice lestvice. MACD je rahlo pod ničlo. Ta kombinacija nakazuje trg, ki si jemlje premor, namesto da bi naglo pospešil ali se močno umaknil.

Če kupci dvignejo par nad 3,11 ameriškega dolarja, je prva ovira pri 3,25 ameriškega dolarja, kar pomeni približno 9 odstotkov nad današnjo ceno. Preboj bi lahko odprl pot proti 3,54 ameriškega dolarja, kar bi pomenilo skoraj 18-odstotni skok. Če XRP ne zadrži ravni 2,82 ameriškega dolarja, pride v poštev 2,68 ameriškega dolarja (približno desetodstotni padec), z 2,39 ameriškega dolarja kot globljo, 19-odstotno korekcijo. Glede na blag trend in poravnana povprečja se zdi počasno drsenje proti 3,25 ameriškega dolarja nekoliko verjetnejše kot padec na 2,39 ameriškega dolarja, vendar razpon ostaja ozek.

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj je bil dosežen mejnik 15 milijonov dolarjev. Naslednja stopnja je liga CS2.

Foto: XYZVerse

XYZVerse ($XYZ) zbuja pozornost s svojo ambiciozno vizijo združevanja športa, e-športa in Web3. Kot prvi meme coin, ki prinaša onchain e-šport v resnično življenje, XYZVerse dokazuje, da ni zgolj hype, temveč gibanje, ki ga podpirajo inovacije, skupnost in zagon.

CS2 liga z nagradnim skladom $XYZ 5,5 milijona dolarjev

Projekt je pravkar napovedal svojo osrednjo pobudo — XYZVerse CS2 ligo, ki bo imela nagradni sklad več kot $XYZ 5,5 milijona. V tekmovanju se bo pomerilo deset ekip, vsaka sestavljena iz treh KOL-ov, enega ustanovitelja projekta in enega člana skupnosti, izbranega z žrebom.

Navijači se lahko pridružijo dogajanju s 100 USDT Access Passom, ki jim omogoča glasovanje o zemljevidih, napovedovanje zmagovalcev za nagrade, odklepanje zbirateljskih predmetov, povezanih z največjimi trenutki, in celo možnost, da se sami pojavijo v igri kot član ekipe.

Z več kot milijon pričakovanih gledalcev preko streamov in so-streamov CS2 liga postavlja XYZVerse kot projekt, ki vodi revolucijo pri prenosu e-športa na verigo.

Dinamika cen in načrti za prihodnost

Predprodaja je že zdaj velik uspeh. Cena se je začela pri komaj 0,0001 ameriškega dolarja, nato pa je $XYZ poskočil na 0,0055 ameriškega dolarja, pri čemer bo naslednja faza pri 0,0056 ameriškega dolarja. Ob uvrstitvi na borze cilja žeton na lansirno ceno 0,10 ameriškega dolarja na vodilnih centraliziranih (CEX) in decentraliziranih (DEX) menjalnicah.

Takšna rast bi lahko zgodnjim udeležencem predprodaje prinesla do tisočkratne donose, če bo XYZVerse nadaljeval s povečevanjem svoje kapitalizacije. Do zdaj je bilo zbranih že več kot 15 milijonov ameriških dolarjev, pri čemer se tempo vztrajno povečuje proti 20 milijonom. Povpraševanje raste tako med malimi vlagatelji kot tudi med institucionalnimi kupci.

Nagrade za prvake

XYZVerse ni le držanje žetonov; gre za pripadnost kulturi. Aktivni člani skupnosti so nagrajeni z airdropi, spodbudami in priložnostmi za neposredno sodelovanje na prelomnih dogodkih, kot je liga CS2.

Podprt z močnimi tokenomikami, deflacijsko "burn" strategijo in strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX menjalnice, je $XYZ zasnovan tako, da ohranja dolgoročen zagon. Vsak mejnik, od rasti predprodaje do začetka lige CS2, krepi tako ceno žetona kot tudi zaupanje skupnosti.

BNB je prehitel XRP in kaže nov zagon. Obe kriptovaluti ostajata močni. All-sport memecoin XYZVerse (XYZ) zdaj cilja na veliko rast s športno skupnostjo, načrti za GameFi in zgodnjimi nagradami. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

