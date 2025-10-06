To so kompetence, ki so najbolj cenjene na trgu dela

Vas zanima, katere kompetence so danes najbolj iskane na trgu dela? Iščete priložnost, da stopite v stik z delodajalci – še preden diplomirate? Vas zanima kaj zaposlovalci neposredno pričakujejo od novih sodelavcev? Odgovore na ta in druga vprašanja so s sogovorniki iz gospodarksega in javnega sektorja iskali na 7. Dnevu osebnih spoznanj, ki je sta ga organizirali Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Abituri.

Osebna komunikacija je postala konkurenčna prednost

Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Višji strokovni šoli Abitura je letos že sedmič zapored potekal Dan osebnih spoznanj*, dogodek, ki povezuje študente in delodajalce ter odstira pogled v realne potrebe sodobnega trga dela.

Osrednji del dogodka je bila okrogla miza na temo »Kompetence v poslovni praksi«, kjer so svoja razmišljanja in izkušnje delili Uroš Dvornik (Lesoprodukt), Andrej Škoberne (EGT) in Boris Žnidarko (Poklicna gasilska enota Celje). Kljub različnim panogam so se sogovorniki strinjali: drznost, inovativnost in osebna komunikacija so tiste kompetence, ki danes ločijo odlične zaposlene od povprečnih.

Poudarili so, da so temeljne kompetence, kot so delavnost, znanje jezikov in osnovna komunikacija, danes že samoumevne – zato v ospredje prihaja nekaj drugega:

produktivnost, zanesljivost in samoiniciativnost ,

sposobnost delovanja v timu ,

in predvsem – osebna komunikacija, ki se po obdobju digitalizacije znova vrača kot konkurenčna prednost.

"Strateški posli se še vedno sklepajo osebno – ob kosilu, na terenu, iz oči v oči," so opozorili. Prav zato je za uspešno kariero pomembno, da študent ne obvlada le tehnologije, temveč zna poslušati, vprašati, razmišljati širše in po možnosti narediti korak več, kot se od njega pričakuje.

Okrogla miza je zaključila z nasveti fakulteti: vključevanje predavateljev iz prakse, spodbujanje študentskega dela ob študiju in večja prisotnost zgodb, ki povezujejo teorijo z realnim okoljem. Vse to je tisto, kar študiju doda vrednost. FKPV to že danes aktivno uresničuje.

Nov študijski program, ki odpira vrata v poslovni svet

V študijskem letu 2025/26 na FKPV začenjajo izvajanje novega visokošolskega programa Poslovne vede I, ki je nastal kot odgovor na potrebe sodobnega trga dela. V njem so združene vsebine štirih uspešnih obstoječih programov, dodana pa je tudi nova smer – Menedžment socialnih dejavnosti.

Študij traja tri leta (180 ECTS) in vodi do 7. ravni izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij. V prvem letniku se študenti naučijo temeljnih znanj poslovnih ved, v naslednjih letih pa se lahko usmerijo v eno od naslednjih področij:

Komerciala,

Poslovna informatika,

Turizem,

Varnostni menedžment,

Menedžment socialnih dejavnosti (nova smer).

Program je praktično naravnan, strokovno podprt in prilagojen dejanskemu okolju, ne glede na to, ali ciljate na zaposlitev v gospodarstvu, javni upravi ali se podajate na samostojno podjetniško pot. Razvijali boste kompetence, kot so analitično razmišljanje, timsko delo, digitalna pismenost in projektno vodenje, torej lastnosti, ki jih delodajalci najbolj cenijo.

Več kot le študij: konkretni projekti, izkušnje in vpliv

Na FKPV študij presega klasična predavanja. Študenti namreč aktivno sodelujejo v projektih, ki niso le del učnega procesa, ampak tudi priložnost za izmenjavo znanj, raziskovanje in povezovanje z delovnim okoljem.

Inovacije za podjetniško podporno okolje: V sodelovanju z Inkubatorjem Savinjske regije so študenti sodelovali v petmesečnem projektu, kjer so analizirali slovenske in tuje podjetniške inkubatorje ter sooblikovali program podpore za mlade podjetnike. Svoje ugotovitve so predstavili na okrogli mizi Inkubatorji kot bazeni inovacij, ki je povezala akademsko sfero z realnimi podjetniškimi izzivi.

Digitalna pismenost in e-viri v praksi: Študenti so sodelovali tudi v projektu, ki je analiziral dostopnost in uporabo elektronskih virov v Osrednji knjižnici Celje. Na podlagi raziskave so razvili vzorčni izobraževalni program za dvig informacijske pismenosti, ki ga je knjižnica že vključila v prenovo svojih spletnih vsebin. Vse s ciljem, da uporabnikom še bolj približa digitalne vire.

Takšni projekti ne predstavljajo zgolj dodane vrednosti k študiju, pogosto pomenijo tudi tisto nujno prvo referenco za nadaljnjo karierno pot.

Študij, ki se prilagaja vašemu življenju – FKPV

Na FKPV razumejo, da danes študij pogosto poteka ob delu, družinskih obveznostih in dinamičnem vsakdanu. Zato so študijski programi oblikovani z mislijo na prilagodljivost, preglednost in osebni stik.

V živo ali na daljavo, odločite se sami : Predavanja potekajo v popoldanskem času, dvakrat tedensko, dostopna pa so tudi v obliki posnetkov – ki so vam na voljo celotno študijsko leto.

: Predavanja potekajo v popoldanskem času, dvakrat tedensko, dostopna pa so tudi v obliki posnetkov – ki so vam na voljo celotno študijsko leto. Urnik poznate vnaprej : Letni urnik je objavljen že septembra, da lahko pravočasno uskladite študij z delom, prostim časom ali družino.

: Letni urnik je objavljen že septembra, da lahko pravočasno uskladite študij z delom, prostim časom ali družino. Vedno dostopna podpora: Referat FKPV je znan po svojem osebnem pristopu, odzivnost, prijaznost in pomoč študentom so pri njih standard.

Referat FKPV je znan po svojem osebnem pristopu, odzivnost, prijaznost in pomoč študentom so pri njih standard. Brez presenečenj pri stroških: Šolnina je pregledna, brez skritih dodatkov in vključuje tudi študijska gradiva.

Šolnina je pregledna, brez skritih dodatkov in vključuje tudi študijska gradiva. Usmerjeno v prakso: Programi niso le teoretični, vključujejo gostujoče strokovnjake, študijske obiske, projektno delo in možnosti mednarodnih izkušenj prek programa Erasmus+.

Za izobraževanje ni nikoli prepozno – ABITURA

Če razmišljate o nadaljevanju ali dokončanju izobraževanja, je Višja strokovna šola Abitura prava izbira za vas. Že več kot 30 let izobražujejo strokovnjake, ki so po zaključku študija pripravljeni na konkretne izzive sodobnega gospodarstva.

Na voljo je devet zaposlitveno zanimivih študijskih programov, ki jih izvajajo na različnih lokacijah – v Celju in na dislocirani enoti v Zagorju. Predavanja potekajo v popoldanskem času, dvakrat tedensko, organizirana pa so po sistemu "en predmet naenkrat", kar omogoča boljšo osredotočenost in sprotno delo.

Tudi na Abituri študij poteka hibridno, kar pomeni, da si lahko predavanja ogledate v živo ali prek posnetkov, torej kadarkoli vam ustreza. Sodelujejo tudi v programu Erasmus+, ki odpira vrata v tujino.

Zakaj izbrati Abituro?

Ker študij tukaj pomeni več kot zgolj obisk predavanj.

Ker je cilj izobraževanja, da vas opremi za delo, podjetnost in prilagodljivost v hitro spreminjajočem se svetu.

Ker vzpostavljate mrežo stikov, ki ostane z vami tudi po zaključku študija.

stikov, ki ostane z vami tudi po zaključku študija. Ker lahko v okviru programa Erasmus+ pridobivate izkušnje tudi v tujini.

Predavanja na Abituri potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času in so zasnovana tako, da se v vsakem trenutku osredotočate le na en predmet. Študij potek hibridno (v živo ali na daljavo) posnetki predavanj so dostopni vse leto, kar omogoča največjo prilagodljivost.

Preverite študijske programe na FKPV in Arbituri

FKPV in Abitura sta dobili povsem novi spletni podobi – pregledni, informativni in enostavni za uporabo. Preverite, kaj vse ponujata, kakšni so programi, urniki, pogoji vpisa in kako se prijavite:

