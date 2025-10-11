Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

11. 10. 2025,
17.50

1 ura, 15 minut

Velik preobrat na relaciji Trump - Zelenski. Lahko prinese konec vojne v Ukrajini?

Zelenski, Trump | Donald Trump je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označil za "prijaznega fanta". | Foto Reuters

Donald Trump je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označil za "prijaznega fanta".

Foto: Reuters

Po zloglasnem srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki je februarja potekal v Beli hiši in med katerim sta se voditelja sprva, so mnogi že razmišljali o najhujših scenarijih, kar zadeva vojno v Ukrajini. A odnosi med Trumpom in Zelenskim se so se hitro otoplili, Zelenski pa Trumpa zdaj prosi, naj tako kot v Gazi doseže prekinitev ognja tudi v Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v telefonskem pogovoru pozval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj doseže prekinitev ognja v Ukrajini, kot ga je za območje Gaze. "Če je mogoče ustaviti vojno v eni regiji, potem je zagotovo mogoče ustaviti tudi druge vojne - vključno z rusko," meni.

Volodimir Zelenski ameriškega predsednika Donalda Trumpa že nekaj časa poziva, naj okrepi pritisk na Rusijo - po potrebi tudi tako, da Ukrajini dostavi močnejše orožje, s katerim bi lahko lažje uničevala strateške cilje v Rusiji. | Foto: Gulliverimage Volodimir Zelenski ameriškega predsednika Donalda Trumpa že nekaj časa poziva, naj okrepi pritisk na Rusijo - po potrebi tudi tako, da Ukrajini dostavi močnejše orožje, s katerim bi lahko lažje uničevala strateške cilje v Rusiji. Foto: Gulliverimage

Zelenski: To je bil izjemen dosežek Trumpa

"Predsedniku Donaldu Trumpu sem čestital za njegov uspeh in dosežen dogovor na Bližnjem vzhodu, ki je izjemen dosežek," je Zelenski po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Telefonski pogovor z ameriškim voditeljem je opisal kot "zelo pozitiven in produktiven".

Trump: Zelenski je prijazen fant

Potem ko sta se predsednika sprla med zdaj že zloglasnim srečanjem pred kamerami v Beli hiši februarja, se v zadnjem času njun odnos izboljšuje. Trump je Zelenskega označil za "prijaznega fanta" in zagotovil nadaljnjo ameriško podporo Ukrajini, ki se od leta 2022 sooča z rusko invazijo.

Volodimir Zelenski in Donald Trump na slavnem sestanku v Beli hiši februarja letos, po katerem so zaradi izmenjave ostrih besed in napetega vzdušja mnogi verjeli, da bodo Združene države Amerike ukinile pomoč Ukrajini. | Foto: Reuters Volodimir Zelenski in Donald Trump na slavnem sestanku v Beli hiši februarja letos, po katerem so zaradi izmenjave ostrih besed in napetega vzdušja mnogi verjeli, da bodo Združene države Amerike ukinile pomoč Ukrajini. Foto: Reuters

Voditelja sta se sestala ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku septembra.

V Gazi prekinitev ognja

V petek opoldne po lokalnem času je začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas na območju Gaze. Dogovor predstavlja prvo fazo mirovnega načrta v 20 točkah, ki ga je septembra naznanil Trump.

