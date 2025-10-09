Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alžirija petič na nogometnem SP

Alžirija | Alžirci so se kot 20. ekipa uvrstili na svetovno prvenstvo. | Foto Guliverimage

Alžirci so se kot 20. ekipa uvrstili na svetovno prvenstvo.

Foto: Guliverimage

Nogometna reprezentanca Alžirije je naslednja, ki si je zagotovila nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026. Alžirija je dobila četrto afriško vozovnico, nastop na mundialu naslednje leto pa bo za to severnoafriško državo peti po letih 1982, 1986, 2010 in 2014.

V Afriki so kvalifikacije že v odločilnem delu in dan po Egiptu, ki si je vozovnico priboril v sredo, je zdaj to uspelo še Alžiriji. Za zmago proti Somaliji s 3:0, po kateri ima Alžirija zdaj neulovljiv naskok pred Ugando v skupini G (22-18), je dvakrat zadel Mohamed Amoura.

Na klopi alžirske ekipe je bil danes prvič tudi Luca Zidane, sin slovitega Zinedina Zidana. Vratar španske Granade je, ki je v mladinskih kategorijah igral za Francijo, je prejšnji mesec "prestopil" v alžirsko nogometno zvezo. Pravico do alžirskega državljanstva je dobil po starih starših, za člansko reprezentanco pa lahko nastopa, ker na tej ravni nikoli ni igral za francosko. Na debi pa bo še počakal, saj je tokrat branil Alexis Guendouz.

Zelo blizu uvrstitvi na SP so iz Afrike še Gana v skupini I in Zelenortski otoki v skupini D; oba potrebujeta le še točko na zadnji tekmi. Za Zelenortske otoke bi bila to sploh prva uvrstitev na mundial v zgodovini.

Četrta afriška ekipa

Alžirija je 20. reprezentanca, ki ima zagotovljen nastop na SP naslednje leto, kjer bo sicer prvič tekmovalo 48 ekip. Obenem so Alžirci četrta afriška ekipa po Tuniziji, Maroku in Egiptu z vozovnico za SP.

Na SP so že neposredno uvrščene gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, prek kvalifikacij pa so si do zdaj uvrstitev zagotovile še Avstralija, Južna Koreja, Iran, Japonska, Jordanija, Uzbekistan, Nova Zelandija, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, gostilo ga bo 16 mest, od tega 11 ameriških, tri mehiška in dve kanadski.

