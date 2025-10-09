Vroča atmosfera mora biti dodaten motiv

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Prištini nastopila na tretji tekmi kvalifikacij za SP 2026. V kosovski prestolnici nogometaše čaka vroča atmosfera na tamkajšnjem osrednjem stadionu, selektor Matjaž Kek pa poudarja, da mora to biti za nogometaše le dodaten motiv. Jasen cilj so zmaga in tri točke.

"Zavedamo se moči Kosova, odkar je selektor Franco Foda. Imajo zelo kompaktno ekipo z odličnimi posamezniki, ki igrajo v dobrih klubih. Nekaj imen štrli ven. Pripravili smo načrt, razmišljamo pa o lastnih zadevah, da popravimo tisto, kar ni bilo dobro v Švici. Na vsaki tekmi želimo zmagati," je pred zadnjim treningom na Brdu medijem zaupal Matjaž Kek, vesel, da bo lahko računal na vse nogometaše, saj je tudi poškodovani skoraj v celoti lahko opravil četrtkov trening.

Timi Max Elšnik je skoraj v celoti lahko opravil četrtkov trening. Foto: Guliverimage

"To mora biti dodaten motiv tudi za nas"

Kosovo bo imelo dodatno moč zaradi glasne tribune. "To mora biti dodaten motiv tudi za nas. Boljše je igrati pred polnim stadionom v vroči atmosferi, kot nekje, kjer se sliši vsak glas. Ne vem, kaj je lahko za športnika še večji dodaten motiv in energija kot navijanje. Jasno je, da bo glasno in da je verjetno kakšna karta več v prodaji. Tudi nekaj naših navijačev bo, kontingent slovenskih vojakov je tam in to je treba spoštovati. Pokazati moramo karakter in iz te 'kontraatmosfere' potegniti dodatno energijo."

Obe ekipi, Kosovo ima zgodovinsko priložnost za prvi nastop na SP, nujno potrebujeta točke. Odločilni dejavniki bodo po mnenju Keka številni dvoboji na zelenici, pravšnja agresivnost in boj za drugo, odbito žogo. "Na vsaki tekmi potrebuješ tudi potrpežljivost in koncentracijo. Potrdilo se je, da smo v skupini, kjer gre izid hitro lahko v eno ali drugo smer. Taktični načrt naj ostane za slačilnico, najpomembnejši pa bodo govorica telesa, zavedanje pomembnosti tekme, samozavest, odločnost in hrabrost," načina slovenske igre Kek razumljivo ni razkril javnosti in dodal: "To so tekme, kjer na koncu šteje le rezultat."

"Mi imamo svojo kakovost ter moramo igrati sproščeno in odločno." Foto: Aleš Fevžer

"Obe ekipi sta že dokazali, da znata igrati dober nogomet. Zanima pa me le naša reprezentanca. O njih vemo vse, kar moramo. Mi pa imamo svojo kakovost ter moramo igrati sproščeno in odločno. Imamo idejo, kako igrati, a to je zdaj treba realizirati še na igrišču. Če nisi dober, sledi kazen, to je jasno," še pravi Kek in opozarja, da tudi poraz ne bi bil katastrofa. "Nogomet se bo igral tudi po teh kvalifikacijah. Slovenija je ime, je nasprotnik, o katerem tekmeci razmišljajo."

Razlogov za optimizem je veliko. Dobrodošli so prvi goli Benjamina Šeška v Angliji. "Ta pozitivna energija, ki se prenese iz klubov, je seveda dobrodošla. Prav vsi pa se morajo zavedati, da je reprezentanca v preteklosti marsikoga vrnila na zemljevid, mu pomagala, da je dobil več priložnosti tudi v klubu."

Preutrujenosti posameznih nogometašev

Večjo težavo kot neigranje nekaterih Kek vidi v preutrujenosti posameznih nogometašev. "Nekateri so tekme igrali še pozno zvečer v nedeljo. Treba je bilo poskrbeti za regeneracijo in jih vključiti v naše taktične zamisli. Na igrišču bo pomembna tudi fizična priprava. Dejstvo je, da so urniki tekem prenatrpani. Razumem tudi klube in v prihodnjih letih bo to še bolj zgoščeno. A moje mnenje je, da brez reprezentanc in tega nacionalnega naboja pravega nogometa ni."

Stožice Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kaj si misli o zelenici v Stožicah?

Po tekmi v Prištini sledi domači obračun s Švico. Selektor se ni mogel izogniti vprašanju o slabi, pa čeprav pravkar prenovljeni zelenici osrednjega stadiona v Stožicah.

"Dobro igrišče je tudi za nas dobro. Videl sem stadion, a to je odgovornost nekoga drugega. Na našo izvedbo to ne bi smelo vplivati. Igrišče bo enako za obe reprezentanci, morda se v nekem trenutku njim slabo odbije žoga, in nam dobro, pa potem o tem ne bomo govorili. Je pa to slika slabe nogometne infrastrukture v Sloveniji. Le redke površine so res dobre."

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.

Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je Slovenija na 50. mestu, Švica je na 17., Kosovo pa na 91. Z zadnjim so se Slovenci do zdaj merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike (1:0, 2:1).

