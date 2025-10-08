Nepozabna izkušnja za male ljubitelje nogometa

Mnogi otroci sanjajo, da bi nekoč stopili na veliko nogometno zelenico. Da bi slišali bučen aplavz navijačev, čutili adrenalin pod reflektorji in stali ob boku svojim nogometnim vzornikom. Zdaj lahko te sanje postanejo resničnost – zahvaljujoč Lidlu , ponosnemu partnerju UEFA Europa League in UEFA Conference League .

Nepozaben trenutek na velikem odru

Na domači tekmi NK Celje proti Legii Warszawa (6. november 2025, Stadion Celje) bo kar 17 otrok dobilo priložnost, da skupaj z igralci stopijo na igrišče – kot člani Lidlove otroške ekipe . Gre za posebno doživetje, ki ga omogoča le Lidl , in priložnost, ki se zgodi enkrat v življenju.

Predstavljajte si trenutek, ko otrok v nogometnem dresu in z nasmehom do ušes stopa na zelenico ob boku profesionalnim nogometašem, medtem ko tribune navijajo in se prižgejo reflektorji. To ni le trenutek ponosa za otroka, temveč tudi za starše, ki vedo, da njihov malček doživlja nekaj, kar bo ostalo z njim za vedno.

Pridružite vašega otroka Lidlovi otroški ekipi .

Foto: LIDL

Šport kot način življenja

Takšni dogodki niso le zabava – so naložba v zdravo otroštvo. Zgodnja izkušnja športnega duha, ekipnega sodelovanja in gibanja krepi samozavest, odgovornost in občutek pripadnosti. Ko otroci stopijo na igrišče, ne spoznajo le nogometa, temveč tudi vrednote, ki jih šport prinaša: vztrajnost, spoštovanje, prijateljstvo.

Lidl se že dolgo zavzema za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in gibanja med mladimi. Partnerstvo z UEFA ni zgolj sponzorska gesta, ampak izraz iskrene želje po ustvarjanju kulture ljubezni do športa.

Kako lahko sodelujete? Sodelovanje je povsem preprosto: Obiščite spletno stran Lidlove otroške ekipe .

. Starši ali skrbniki izpolnite prijavni obrazec.

Vaš otrok mora biti star med 6 in 10 let, visok med 105 in 135 cm ter govoriti slovensko ali angleško. Med vsemi prijavljenimi bo Lidl izbral 17 srečnih otrok, ki bodo postali del Lidlove otroške ekipe in na tekmi spremljali igralce NK Celje in Legie Warszawa na zelenico.

Foto: LIDL

Ko se sanje prepletejo z navdihom

Za otroka to ni le tekma. To je doživetje, ki krepi samozavest in gradi trajne spomine. V trenutku, ko stoji ob profesionalnem nogometašu in posluša bučne aplavze, spozna, da je del nečesa večjega – sveta, kjer trud, predanost in pogum odpirajo vrata v prihodnost.

Starši vemo, da otroci rastejo skozi izkušnje. Da vsak korak, vsak nasmeh in vsak utrip srca v takih trenutkih pomenijo nekaj več. Lidl s to pobudo otrokom podarja prav to – priložnost, da občutijo, kako se sanje lahko uresničijo z iskrenim navdušenjem in športnim duhom.

Foto: LIDL

Lidl in nogomet – partnerstvo, ki povezuje

S partnerstvom z UEFA Lidl utrjuje svojo zavezanost športu in skupnosti. To sodelovanje presega reklame in transparente – gre za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, enakih priložnosti in družinskih vrednot.

Nogomet združuje generacije, navdušuje srca in uči spoštovanja do igre. Lidl pa dodaja tisto, kar zna najbolje – ustvarjanje priložnosti za skupne trenutke, ki nas povezujejo.

Tako kot Lidl vsak dan ponuja kakovostne izdelke za boljše življenje, zdaj ponuja tudi doživetje, ki hrani srce in domišljijo otrok.

Foto: LIDL

Naj bo gibanje del otroštva

Otroci, ki rastejo ob športu, rastejo z več energije, veselja in samozavesti. Gibanje spodbuja ustvarjalnost, zmanjšuje stres in krepi občutek pripadnosti. Lidl s kampanjo Lidlova otroška ekipa pomaga ustvarjati okolje, kjer otroci doživijo šport kot nekaj pozitivnega, vznemirljivega in skupnega.

Ko otrok stoji na zelenici, začuti, da šport ni le igra, ampak osnova za življenje v gibanju – in to je vrednota, ki jo bo nosil naprej.

Foto: LIDL

Edinstvena priložnost za vaše najmlajše

Če imate doma malega nogometnega navdušenca, ki sanja o tem, da bi stal ob profesionalnem igralcu in v soju reflektorjev pozdravil tisoče navijačev – zdaj je pravi trenutek.

Prijavite ga, omogočite mu to posebno izkušnjo in skupaj z njim delite veselje, ponos in navdušenje, ki ga prinaša šport.