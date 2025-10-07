Konec visokih stroškov ogrevanja že to sezono: preklopite na ta sistem ogrevanja

Z začetkom nove kurilne sezone se številna gospodinjstva ponovno soočajo z vprašanjem: kako učinkovito ogrevati dom in hkrati zmanjšati stroške? V zadnjih letih so se cene energentov občutno dvignile, kar je dodatno spodbudilo iskanje alternativnih in trajnostnih rešitev za ogrevanje. Klasični načini ogrevanja, kot so kurilno olje, drva ali plin, pogosto pomenijo visoke stroške, nepredvidljivost cen in večje okoljsko breme.

Kurilna sezona 2025: čas za spremembo v načinu ogrevanja

V ospredje vse bolj stopajo toplotne črpalke zrak–voda, ki združujejo energetsko učinkovitost, okolju prijazno delovanje in dolgoročne prihranke. Primerne so tako za novogradnje kot energetske prenove obstoječih stavb ter omogočajo ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode z izrabo obnovljivih virov iz okolja.

Zaradi možnosti subvencioniranja, nizkega vzdrževanja in hitrega povračila investicije postajajo toplotne črpalke eden najbolj smiselnih in pametnih korakov za energetsko neodvisnost. Kurilna sezona ne čaka – zdaj je pravi čas za odločitev, ki bo dolgoročno razbremenila vaš družinski proračun.

Ecodan, v kombinaciji z notranjimi enotami Hydrobox ali Cylinder (generacija D ali E), omogočajo prilagodljivo delovanje za različne aplikacije v vseh podnebnih razmerah. Toplotne črpalke Mitsubishi Electric so vključene v seznam subvencij EKO SKLADA saj zagotavljajo visoko sezonsko učinkovitost (energijski razred A+++ pri A7/W35 °C), dolgo življenjsko dobo in minimalno vzdrževanje. Od leta 2009 so sinonim učinkovitosti in varčnosti ogrevanja. Nekaj slovenskih uporabnikov se z njimi ogreva že več kot 15 let. Mitsubishi Electric ponuja celovito rešitev za sodobno ogrevanje– zanesljivo, trajnostno in pametno. Toplotne črpalke zrak–voda predstavljajo napredno, energetsko učinkovito in trajnostno rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode. Sistem je sestavljen iz zunanje toplotne črpalke in notranje vodne enote. Zunanje enote serij Zubadan inv kombinaciji z notranjimi enotamiali(generacija D ali E), omogočajo prilagodljivo delovanje za različne aplikacije v vseh podnebnih razmerah. Toplotne črpalke Mitsubishi Electric so vključene v seznam subvencij EKO SKLADA saj zagotavljajo visoko sezonsko učinkovitost (energijski razred A+++ pri A7/W35 °C), dolgo življenjsko dobo in minimalno vzdrževanje. Od leta 2009 so sinonim učinkovitosti in varčnosti ogrevanja. Nekaj slovenskih uporabnikov se z njimi ogreva že več kot 15 let.

Foto: Vitanest

Toplotne črpalke Zubadan – ekstremna zmogljivost ogrevanja pri zunanjih temperaturah do –30 °C

Toplotne črpalke serije Zubadan so idealna izbira za radiatorsko ali talno ogrevanje zahtevnejših objektov, tudi na zelo hladnih območjih. Omogočajo ogrevanje in hlajenje ter bivalentno delovanje v kombinaciji z drugim/obstoječim virom toplote. Razpon ogrevalne moči modelov od deset do 14 kilovatov (pri pogoju A2/W35).

Ključne lastnosti najnovejših modelov zunanjih enot PUZ-SHWM: zanesljivo ogrevanje do –30 stopinj Celzija , z ohranjanjem nazivne grelne moči do –15 stopinj Celzija,

, z ohranjanjem nazivne grelne moči do –15 stopinj Celzija, Flash Injection tehnologija za dodatno moč pri nizkih temperaturah,

za dodatno moč pri nizkih temperaturah, Priprava ogrevalne vode do 70 stopinj Celzija z notranjo enoto generacije E (do 60 stopinj Celzija z generacijo D),

z notranjo enoto generacije E (do 60 stopinj Celzija z generacijo D), AUTO ADAPT – samodejna prilagoditev delovanja glede na potrebe objekta,

– samodejna prilagoditev delovanja glede na potrebe objekta, SG READY – pripravljenost za pametno omrežje in integracijo s fotovoltaičnimi sistemi,

– pripravljenost za pametno omrežje in integracijo s fotovoltaičnimi sistemi, MelCloud – daljinsko upravljanje prek aplikacije ob naročilu dodatnega Wi-Fi-vmesnika.

Foto: Vitanest

Toplotne črpalke Ecodan – učinkovita rešitev za ogrevanje do –25 stopinj Celzija zunanje temperature

Toplotne črpalke serije Ecodan so odlična izbira za ogrevanje in hlajenje energetsko varčnih objektov, kjer so pomembni nizka poraba energije, tiho delovanje in prilagodljivost. Razpon ogrevalne moči modelov od štiri do 14 kilovatov (pri pogoju A2/W35). Imajo vgrajene funkcije AUTO ADAPT in SG READY. Omogočajo bivalentno delovanje in daljinski nadzor z uporabo dodatnega Wi-Fi-vmesnika in aplikacije MELCloud.

Modeli PUZ-SWM so idealni tako za večje kot manjše objekte in pripravijo ogrevalno vodo do 68 stopinj Celzija z notranjo enoto generacije E oziroma do 60 stopinj Celzija z notranjo enoto generacije D.

Modeli SUZ-SWM so namenjeni manjšim objektom, kjer sta pomembna kompaktnost in enostavnost namestitve. Kompaktne dimenzije, tiho, a hkrati učinkovito delovanje predstavljajo odlično izbiro za pasivne, nizkoenergijske in večstanovanjske objekte. Pripravijo ogrevalno vodo do 60 stopinj Celzija.