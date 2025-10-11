Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 7. krog (sobota)

Petarda Norvežanov in mejnik Haalanda, Albanci poglobili krizo Srbov

Erling Haaland, Norveška | Erling Haaland se je podpisal pod hat-trick. | Foto Reuters

Erling Haaland se je podpisal pod hat-trick.

Foto: Reuters

Sobota v kvalifikacijskih bojih za nastop na SP 2026 prinaša tekme tretjega kroga v skupinah E in F, ter sedmega v skupinah I in K. Na delu so bili Norvežani, pri katerih je izjemni Erling Haaland s hat-trickom prebil mejo 50 zadetkov za reprezentanco in je sedaj pri številki 51. V mreži Izraela je sicer odjeknila petarda, vikingi so slavili s 5:0. Albanija je v Leskovcu z 1:0 ugnala Srbijo in se ji odlepila na lestvici.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Sobota, 11. oktober:

Dvoboj med Norveško in Izraelom se sicer ni začel po željah norveškega stroja za zadetke, saj je že v šesti minuti zapravil enajstmetrovko. A nadaljevanje je bilo mnogo uspešnejše, saj je zabil v 27., 63. in 72. minuti. Dva zadetka so si Izraelci v prvem polčasu zabili tudi sami in Norveška je prišla do visoke zmage, s katero se je utrdila na vrhu lestvice skupine I. Haaland je v kvalifikacijah že pri izjemnih 12 zadetkih oziroma dveh v povprečju na srečanje.

V prvi tekmi dneva sta se Latvija in Andora razšli brez zmagovalca (2:2), Madžari pa so, v istem terminu kot Norvežani Izraelce, z 2:0 odpravili Armence.

Visoka zmaga Turkov, Portugalci so se rešili v dodatku

Bolgarija je bila Turčiji konkurenčna do začetka drugega dela, v prvem polčasu je še izenačila na 1:1, a so potem Turki med 49. in 56. minuto dosegli tri gole (dva Kenan Yildiz, enega so si Bolgari zabili sami) ter praktično že odločili tekmo. Na koncu so slavili s 6:1. Več dela je imela za tri točke Španija, igrala je z Gruzijo. Yeremy Pino je dosegel prvi gol za Španijo, potem je Ferran Torres zapravil najstrožjo kazen, a je nato v drugem delu Mikel Oyarzabal le potrdil zmago Španije.

Portugalska  je, potem ko je Cristiano Ronaldo v 75. minuti zapravil enajstmetrovko, le prišla do zmage nad Irsko. Tri točke je zagotovil Ruben Neves v sodnikovem dodatku. Italija je premagala Estonijo s 3:1, zadeli so Moise Kean, Mateo Retegui in Francesco Esposito.

Albanija je ugnala Srbijo. | Foto: Reuters Albanija je ugnala Srbijo. Foto: Reuters

Srbom teče voda v grlo

V Leskovcu  je bil na vrsti obračun med velikima rivaloma Srbijo in Albanijo. V prvem delu so imeli Srbi rahlo terensko premoč, a je niso znali izkoristiti, so pa Albanci tik pred odmorom že v sodnikovem dodatku povedli z golom Reya Manaja.

Prejeti zadetek je spodrezal Srbijo, Albanija je večji del drugega polčasa brez večjih težav nadzorovala potek dvoboja in dosegla pomembno zmago. V zadnji minuti dodatka bi jo lahko potrdil Mirlind Daku, vendar je po njegovem samostojnem prodoru vratar Djordje Petrović žogo odbil. Za stoodstotnimi Angleži, ki so bili tokrat prosti, je zdaj Albanija na drugem mestu z 11 točkami, Srbija je ostala tretja s sedmimi.

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po petkovem remiju na Kosovu brez zadetkov v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

