Zakaj Shiba Inu, Bonk in XYZVerse vzbujajo vse več pozornosti?

V svetu digitalnih kovancev se dogajajo velike spremembe, saj Shiba Inu, Bonk in XYZVerse znova pritegujejo pozornost. Medtem ko drugi izgubljajo zagon, ti projekti pridobivajo na veljavi, sprožajo nova razpravljanja in drzne poteze. Presenetljive spremembe trendov odpirajo ključna vprašanja: kaj tem žetonom daje prednost – in zakaj prav zdaj? Vsako gibanje nakazuje večje zgodbe, ki se skrivajo v ozadju.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB se je ta teden obdržal z rastjo 5,32 odstotka, kar se je dodalo 2,18-odstotnemu mesečnemu vzponu in 18,87-odstotnemu napredku v zadnjih šestih mesecih. Cena se trenutno giblje med 0,00001168 in 0,00001310 ameriškega dolarja – območjem, ki pritegne pozornost po stabilnem polletnem trendu navzgor. Postopen dvig ohranja imetnike žetona pozorne na naslednji preboj.

Tako desetdnevno kot tudi stodnevno preprosto drseče povprečje se nahajata blizu 0,00001250 ameriškega dolarja, kar kaže, da se cena drži svoje srednje poti. RSI pri 57,88 in stohastični indikator pri 66,67 nakazujeta rahlo bikovski, a ne pregreti ton. Linija MACD se nahaja tik pod ničlo, kar pomeni, da se lahko momentum hitro obrne, če kupci dodajo obseg.

Trgovci spremljajo 0,00001374 ameriškega dolarja kot prvo odporno raven. Zaključek nad njo bi lahko SHIB popeljal proti 0,00001516 ameriškega dolarja, kar bi pomenilo približno 18-odstotno rast znotraj srednjega razpona. Če bi biki popustili, deluje 0,00001090 ameriškega dolarja kot prva podporna raven, pri 0,0000094866 ameriškega dolarja pa kot globlja zaščita – padec okoli 20 odstotkov. Glede na nedavne višje najnižje vrednosti in uravnotežene indikatorje so možnosti v prid novemu poskusu rasti, a mora žeton prebiti mejo 0,00001374 ameriškega dolarja, da sprosti svež zagon.

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 15 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,0055 ameriškega dolarja.

V naslednji fazi predprodaje bo cena cena žetona zrasla na 0,0056 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Bonk (BONK)

Bonk se trenutno giblje med 0,0000181 in 0,0000216 ameriškega dolarja, potem ko je ta teden pridobil 2,14 odstotka. V zadnjem mesecu je sicer še vedno 1,11 odstotka nižje, a šestmesečni graf prikazuje osupljivih 109,86 odstotka rasti. Ta mešanica kratkoročnega zastoja in dolgoročnega vzpona ohranja pozornost vlagateljev.

Žeton se giblje ob svojem desetdnevnem povprečju pri 0,0000198 ameriškega dolarja in se nahaja tik pod stodnevno linijo pri 0,0000203 ameriškega dolarja. RSI pri 48,72 in stohastični indikator pri 52,62 kažeta ravnovesje, ne pa pregrevanja. MACD je rahlo negativen, kar nakazuje zadržanost, ne pa razprodaje.

Preboj nad 0,0000235 ameriškega dolarja bi lahko prinesel približno 17 odstotkov rasti in ceno potisnil proti 0,0000270 ameriškega dolarja, kar bi pomenilo okoli 35-odstotni skok z zdajšnje ravni. Če odpor ne pade, se pozornost preusmeri na 0,0000164 ameriškega dolarja, približno 18 odstotkov nižje, z globljo podporo pri 0,0000128 ameriškega dolarja – okoli 36 odstotkov nižje. Uravnotežena razmerja med potencialno rastjo in padcem, skupaj z močnim šestmesečnim vzponom, nakazujejo, da je verjetnejši počasen premik navzgor kot nenaden zdrs, a biki potrebujejo večji obseg, da prebijejo prvo oviro.

SHIB in BONK pridobivata nov zagon v valu leta 2025, a še bolj zasije XYZVerse kot prvi športni memecoin, ki združuje strast navijačev z jasnimi cilji rasti in močjo skupnosti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.