"Če sem bil prvi, sem že šel dovolj hitro, kajne" se je danes v Novem mestu, njegovem kolesarskem domu, pohvalil zasavski šampion Primož Roglič. V sklopu svojega dobrodelnega dogodka Zlati krog, ki ga je priredil četrtič, je z več kot 400 prijavljenimi kolesarji ter prijatelji in gosti prekolesaril kakšnih 70 kilometrov v okolici Novega mesta, vrhunec pa je bil vzpon na Trško Goro, kjer se tudi sam ni preveč varčeval. "Zagotovo sem dirkal, saj sem bil prvi," je potrdil. Pred velodromom v Češči vasi so nato na dražbi zbrali še več kot 22 tisoč evrov za Rogličevo fundacijo, skupaj s prijavninami več kot 45 tisoč evrov, ki jih bodo uporabili za nakup športne opreme za otroke iz socialno šibkejših družin ter organizacijo dogodkov in izobraževanj za otroke in mladostnike.

"Vedno je izjemno, ko vidiš, koliko ljudi se zbere in konec koncev tudi koliko sredstev zberemo. To je vedno naša skupna zmaga," je bil nad odzivom navdušen slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, olimpijski prvak iz Tokia 2021, pa zmagovalec štirih Vuelt in Gira. Z dobrodelnim Zlatim krogom, že četrtim po vrsti, se je vrnil v Novo mesto, kjer je leta 2013 začel svojo kolesarsko kariero. Na slabih 70 kilometrov dolgi trasi z začetkom pred Olimpijskim centrom Novo mesto, pa nadaljevanjem skozi Stražo, središče Novega mesta, Otočec, Drago, Gorenji Maharovec in Šentjernej ter se čez Otočec in Trško Goro nazaj pred velodrom v Češči vas, se mu je pridružilo več kot 400 kolesarjev.

Na vzponu na Trško Goro pokazal mišice

Ti so na strmem vzponu na Trško Goro (1,7 kilometra/10,7-odstotni naklon) lahko videli primerjavo z enim najboljših kolesarjev sveta, Roglič je namreč po dogodku povedal, da se ni namerno in vljudnostno zadrževal. "Zagotovo sem dirkal, saj sem bil prvi! Če sem bil prvi, sem že šel dovolj hitro, kajne? Na srečo tokrat ni bilo treba hitreje. Včeraj pa jih je bilo kar nekaj hitrejših od mene," se je v šali spomnil sobotne Dirke po Lombardiji, na kateri je zasedel 22. mesto. A danes tekmovanje ni bilo pomembno, pomembno je bilo druženje za dober namen.

"To ti da morda še več kot tista številka pred imenom, ki nakazuje, katero mesto si dosegel." Foto: Guliverimage

Tega si kot mlad športnik ni predstavljal

Vzdušje je bilo imenitno, je povedal Zasavec. "Navijači ob progi ti z vso tisto energijo vselej dajo nekaj dodatnih vatov moči. To, da prihajajo leto za letom na ta dogodek in podpirajo to, kar organiziramo, pa je posebna čast. Kot mlad športnik si nikoli ne zamišljaš takšnih stvari. Želiš biti le najboljši, a s tem se ti nato odpirajo še dodatne priložnosti narediti nekaj dobrega. To ti da morda še več kot tista številka pred imenom, ki nakazuje, katero mesto si dosegel," pravi Roglič.

"Se opravičujem, ta dres ni strgan in nič krvav"

Po Zlatem krogu je dal na dražbo nekaj svojih predmetov, največ, po pet tisoč evrov sta prinesla njegova dresa. "Se opravičujem, ampak ta je povsem brezhiben. Nič strgan in nič krvav," se je pošalil ob predaji dresa moštva Red Bull - BORA - hansgrohe, v katerem je letošnji Tour končal na osmem mestu. "Ta pa je zagotovo moj, mi ni treba niti imena na hrbtu pogledati," pa je s temo nadaljeval ob predaji dresa moštva Adria Mobil, v katerem je leta 2015 osvojil svojo prvo dirko Po Sloveniji.

Za Rogličev dres iz leta 2015, v katerem je prvič zmagal na dirki Po Sloveniji, je dražitelj ponudil pet tisoč evrov. Foto: Simon Kavčič

Čustvena vrnitev v svoj kolesarski dom

Rogličevo športno kariero, tako v smučarskih skokih kot v kolesarstvu, so zaznamovali padci. A čisto po vsakem se je pobral, se vrnil še močnejši in se ni nikoli predal. Vrnitev v Novo mesto je bila zanj tudi malce čustvena. "Sem sem prvič prišel na razgovor s kolesom. Bogdan (Fink, direktor kluba Adria Mobil, op. p.) in Mojca (Novak, predsednica kluba, op. p.) sta mi bila pripravljena dati mesto v ekipi. Moja želja je bila samo to. Ko sem izvedel, da bom dobil kolo, sem vprašal, koliko bom moral plačati. Pa sta mi dejala, da nič in da mi bodo oni še nekaj dali. Vau, to pa sem zdaj 'džek', sem si mislil. Tu sem torej dobil svojo prvo priložnost, a je bilo seveda daleč od tega, da bi potem od tega leta 2013 kar vse 'šibalo' naprej. Sem pa vztrajal in sledil svojim sanjam, kot 23-letnik pa si nisem mogel predstavljati svoje kariere. Izjemno sem hvaležen za to možnost živeti svoje sanje."

"Bomo videli, gremo iz dneva v dan, iz meseca v mesec, ampak naslednje leto sem definitivno še na kolesu." Foto: Reuters

Kdaj pa bo kariero končal?

Od tedaj je postal eden najboljših kolesarskih profesionalcev sploh in še ni rekel zadnje. Za naslednje leto ima še sklenjeno pogodbo z Red Bull - BORO - hansgrohe. Kaj pa naprej? Si upa kot naš hokejski as Anže Kopitar v ligi NHL napovedati svojo zadnjo sezono med profesionalci? "Uh, glede na to, koliko si izmišljujem in se v zadnjih trenutkih odločam, to ja, to ne, je verjetno kar manjša iluzija, da bi od sebe pričakoval nekaj takšnega. Torej, da bi lahko rekel: naslednje leto bo pa moja zadnja sezona. Bomo videli, gremo iz dneva v dan, iz meseca v mesec, ampak naslednje leto sem definitivno še na kolesu," pravi 35-letni Kisovčan.

Preberite še: