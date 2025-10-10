Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
10. 10. 2025,
8.47

Osveženo pred

11 minut

Komentator meni, da Red Bull z Remcom Evenepoelom stavi na napačnega konja

Primož Roglič Remco Evenepoel | Kdo bo v prihodnji sezoni prvi mož ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe?

Kdo bo v prihodnji sezoni prvi mož ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe?

Foto: Guliverimage

Prestop belgijskega kolesarskega superzvezdnika Remca Evenepoela v ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe je močno pretresel svetovno kolesarsko sceno, vendar niso vsi prepričani, da gre za pravo potezo. Nekdanji kolesar, danes komentator Eurosporta Karsten Migels meni, da je nemška superekipa morda spregledala zmagovalni potencial domačega asa Floriana Lipowitza v korist bolj zvenečega imena.

"Mislim, da je Florian (Lipowitz, op. a.) bolj sposoben za obračun s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom na Dirki po Franciji," je nemški komentator Karsten Migels odločno poudaril v analizi za Eurosport. "Remco je sicer dokazal, da lahko zmaga na tritedenski dirki, kar mu je uspelo na Vuelti, a Tour je povsem druga zver."

25-letni Lipowitz, ki je v svet kolesarstva prestopil iz biatlona, je s prebojnim letom 2025, v katerem je na Touru osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja in bil v skupnem seštevku izvrsten tretji, poskrbel za zgodovinski trenutek nemškega kolesarstva. A prihod Evenepoela, enega od treh največjih svetovnih zvezdnikov kolesarstva, ter prisotnost Primoža Rogliča, ki še vedno lahko konkurira vse mlajšim in vrhunsko pripravljenim tekmecem, bosta za vodstvo ekipe velik zalogaj pri sestavi ekip in dodeljevanju kapetanskega traku, če se izrazimo v nogometnem žargonu. 

Florian Lipowitz | Foto: Reuters

Denk: Remco ne želi le voziti, želi ustvarjati dirko

Evenepoel, ki v ekipo prihaja kot dvakratni olimpijski prvak, večkratni svetovni prvak v kronometru in zmagovalec Vuelte, s seboj prinaša tudi jasna pričakovanja glede vloge vodje. "Remco ima določene zahteve," je ob podpisu pogodbe dejal vodja ekipe Ralph Denk. "Ne želi le voziti, želi ustvarjati dirko."

Njegov prihod bi lahko škodil izkoriščanju potenciala Lipowitza, ki je v zadnji sezoni nosil glavni del nemških upov v skupnem seštevku Toura. "Upam, da mu bodo še dali priložnost, da gradi na tem, kar je dosegel," si želi Migels. "A ker je zdaj Red Bull kot avstrijski pokrovitelj močno vpleten, Lipowitz morda ne bo njihova prva izbira za vodstvo na Touru."

Remco Evenepoel | Foto: Guliverimage

"Podpisa pogodbe z Evenepoelom nisem povsem razumel"

Migels v analizi za Eurosport ni skrival svojih dvomov o prihodu Evenepoela. "Podpisa pogodbe z Evenepoelom nisem povsem razumel," je dejal. "Lahko bi gradili naprej na projektu, ki so ga že imeli, na Florianu in mlajši generaciji kolesarjev Red Bull – BORE – hansgrohe."

Po njegovem mnenju Evenepoel kljub izjemnemu talentu morda ni prava izbira za Tour. "Dvomim, da lahko Remco ohrani mentalno in fizično stabilnost tri tedne Dirke po Franciji. Pri Florianu je treba biti realen glede pričakovanj, a sem prepričan, da bo sposoben bolj pritisniti na Pogačarja in Vingegaarda kot Remco. Florian si je zaslužil pravico, da vodi ekipo. Ima sposobnost, da postane nov vodilni nemški kolesar. Potrebuje le oder, da to pokaže," je prepričan nemški komentator.

Kaj pa menite vi?

Če bi vi vodili ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, komu bi zaupali kapetansko vlogo na Dirki po Franciji?

  • Primožu Rogliču
    43,90 %
    18 glasov
  • Florianu Lipowitzu
    43,90 %
    18 glasov
  • Remcu Evenepoelu
    4,88 %
    2 glasov
  • Med vse tri, pa naj cesta pokaže razmerje moči
    7,32 %
    3 glasov
Oddanih 41 glasov

