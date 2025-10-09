V ekipi Primoža Rogliča Red Bull - BORA - hansgrohe je prišlo do kadrovskih sprememb. Novi direktor za kondicijske treninge, športno znanost in tehnični razvoj je John Wakefield, Tim Meeusen pa je prevzel nadzor nad razvojnim programom.

Pred koncem letošnje tekmovalne sezone so v kolesarski ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, za katero dirka Primož Roglič, predstavili dve kadrovski spremembi. Dan Lorang ni več direktor za kondicijske treninge, športno znanost in tehnični razvoj, ampak bo od zdaj naprej opravljal naloge v Red Bullovem centru za kondicijski napredek. Njegovo vlogo bo prevzel John Wakefield, ki je bil do zdaj direktor razvoja novincev. Tako novince kot celoten razvojni program v ekipi pa bo po novem nadziral Tim Meeusen. Belgijec je bil v zadnjih letih glavni skavt nemške ekipe.

Florian Lipowitz Foto: Guliverimage Južnoafričan Wakefield si je napredovanje prislužil z dobrim delom s Florianom Lipowitzem, ki je bil tretji na letošnji dirki po Franciji, skrbel pa je tudi za fizično pripravo svetovnega prvaka do 23 let Lorenza Finna. Kot direktor kondicijske treninge, športno znanost in tehnični razvoj bo od zdaj naprej vodil ekipo osmih trenerjev, ki skrbijo za 50 kolesarjev tako v ekipi za WorldTour kot v Borinih ekipah do 23 in 19 let.