Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
9. 10. 2025,
15.30

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull - BORA - hansgrohe

Četrtek, 9. 10. 2025, 15.30

17 minut

Dve spremembi v vodstvu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Red Bull - BORA - hansgrohe Mallorca | Foto Red Bull - BORA - hansgrohe

Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

V ekipi Primoža Rogliča Red Bull - BORA - hansgrohe je prišlo do kadrovskih sprememb. Novi direktor za kondicijske treninge, športno znanost in tehnični razvoj je John Wakefield, Tim Meeusen pa je prevzel nadzor nad razvojnim programom.

Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Pogačar po rekord, tudi Roglič še ni rekel zadnje besede

Pred koncem letošnje tekmovalne sezone so v kolesarski ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, za katero dirka Primož Roglič, predstavili dve kadrovski spremembi. Dan Lorang ni več direktor za kondicijske treninge, športno znanost in tehnični razvoj, ampak bo od zdaj naprej opravljal naloge v Red Bullovem centru za kondicijski napredek. Njegovo vlogo bo prevzel John Wakefield, ki je bil do zdaj direktor razvoja novincev. Tako novince kot celoten razvojni program v ekipi pa bo po novem nadziral Tim Meeusen. Belgijec je bil v zadnjih letih glavni skavt nemške ekipe.

Florian Lipowitz | Foto: Guliverimage Florian Lipowitz Foto: Guliverimage Južnoafričan Wakefield si je napredovanje prislužil z dobrim delom s Florianom Lipowitzem, ki je bil tretji na letošnji dirki po Franciji, skrbel pa je tudi za fizično pripravo svetovnega prvaka do 23 let Lorenza Finna. Kot direktor kondicijske treninge, športno znanost in tehnični razvoj bo od zdaj naprej vodil ekipo osmih trenerjev, ki skrbijo za 50 kolesarjev tako v ekipi za WorldTour kot v Borinih ekipah do 23 in 19 let.

rogi
Sportal Dobro razpoloženi Roglič skrivnosten glede prihodnosti #video
Red Bull - BORA - hansgrohe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.