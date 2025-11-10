Nekdanji kolesar in športni direktor Allan Peiper, ki je pomembno prispeval k zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji leta 2020, se vrača na prizorišče WorldToura. Izkušeni Avstralec bo prevzel vlogo strateškega svetovalca v športnem oddelku ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, v kateri sta tudi Primož Roglič in Jan Tratnik, v novi sezoni pa se jim bo pridružil tudi Remco Evenepoel.

Allan Peiper prinaša izjemno bogato zakladnico znanja in izkušenj, pa tudi močan inovativni duh in zmagovalno miselnost – lastnosti, ki so zaznamovale tudi njegovo osebno bitko z rakom, so v sporočilu za javnost zapisali pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe.

Peiper bo v novi vlogi tesno sodeloval z vodjo športnega oddelka Zakom Dempsterjem ter različnimi oddelki ekipe, pristojnimi za zmogljivost in športni razvoj. Njegova naloga bo dodatno izostriti strateško usmeritev ekipe ter okrepiti njeno športno filozofijo.

Foto: Ana Kovač

Peiper je bil v zadnjih letih del ekipe UAE Team Emirates, kjer je pomembno prispeval k številnim uspehom, nato pa zaradi zdravja začasno stopil korak nazaj iz profesionalnega kolesarstva. Zdaj se vrača s ciljem, da svojo strateško širino in dolgoletne izkušnje vloži v razvoj novega projekta in pomaga ekipi uresničiti njeno vizijo skozi jasne športne strategije in izvedljive načrte.

"Zares sem navdušen, da sem postal del tega projekta. Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe je v zadnjih letih izjemno napredovala in vidim veliko potenciala, da to strukturo še nadgradimo. Gre za to, da jasno vizijo pretvoriš v vsakodnevno izvedbo – in prav to me žene," je sporočil Peiper.

Nad njegovim prihodom v ekipo je navdušen tudi Zak Dempster, vodja športnega oddelka Red Bull - BORA - hansgrohe, ki pravi, da Peiper prinaša edinstveno kombinacijo izkušenj, strateškega razmišljanja in človeškosti. "V svoji karieri je dokazal, da zna oblikovati ekipe in navdihniti kolesarje. Njegova zunanja perspektiva bo za naš športni oddelek izjemno dragocena."

