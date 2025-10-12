Potem ko sta slovenska kolesarska superšampiona v soboto sklenila tekmovalno sezono z Dirko po Lombardiji, sta nedeljo namenila druženju z navijači. Tadej Pogačar se je na edinstveni kolesarski preizkušnji Pogi Challenge pomeril s 1189 rekreativci, prav toliko, kot znaša višinska razlika njegovega najljubšega domačega vzpona na Krvavec, Primož Roglič pa je navijače povezal na tradicionalnem Zlatem krogu, ki je tokrat potekal po Novem mestu, vključeval pa je tudi vzpon na Trško goro. Obe prireditvi imata tudi dobrodelno noto, saj povezujeta šport, skupnost in pomoč tistim, ki to potrebujejo.

Tako kot Tadej Pogačar se je tudi Primož Roglič od sezone poslovil z dobrodelno prireditvijo. Skupaj s svojo fundacijo, ki podpira različne socialne projekte, je Zlati krog pripravil v Novem mestu, kjer so skupaj s prijavninami za kolesarjenje z Rogličem in prodajo dresov na dražbi zbrali 45.000 evrov. Pri velodromu v Češči vasi na obrobju Novega mesta se je zbralo nekaj več kot 400 prijavljenih kolesarjev in gostje Rogličevih osebnih pokroviteljev. Skupaj so prekolesarili 70 kilometrov ob reki Krki, vrhunec pa je pomenil vzpon na Trško goro, katerega je kot prvi premagal prav Roglič.

Velik dan za 40-letnega Britanca, starega znanca kolesarskih prireditev

Pogačar je tokrat v cilj izjemoma pripeljal kot drugi, prehitel ga je 40-letni britanski amaterski kolesar Andrew Feather, stari znanec kolesarskih prireditev, specializiran za vzpone. Ko smo ga izzvali, da je glede na interes navijačev, ki so ga prosili za skupno fotografijo, očitno zvezda današnjega dne, je skromno dejal, da je enostavno samo izkoristil pet minut prednosti, ki jim jo je na začetku vzpona na Krvavec dal Pogačar, on pa je samo izkoristil priložnost. Feather je za vzpon potreboval 44 minut, Pogačar pa štiri minute manj.

"Reklamo za dogodek sem opazil na spletu in si mislil – kakšna čudovita priložnost, da lahko vozim skupaj s Pogačarjem. To je nekaj, kar se ti ponudi samo enkrat v življenju," je bil zadovoljen v cilju. Pojasnil je, da se v Veliki Britaniji udeležuje številnih kolesarskih prireditev, a tam gre večinoma za krajše klance, dvo- ali petminutne vzpone, danes pa je šlo za več kot 40 minut. "Bilo je povsem drugače, kot sem vajen," je v pogovoru za Sportal razlagal Feather, ki na dirkah zastopa kolesarski portal Global Cycling Network (GCN).

"Klanec na Krvavec sem sicer prevozil že včeraj zvečer, bilo je čudovito, ob sončnem zahodu. Danes je bilo megleno, a vseeno izjemno doživetje. Pogačarja osebno ne poznam, spremljam ga le po televiziji. Verjamem pa, da se bo zapisal v zgodovino kot najboljši kolesar vseh časov. In to, da sem prevozil klanec, po katerem je on treniral kot otrok, mi pomeni ogromno," je dodal.

Na vprašanje, katero Pogačarjevo lastnost bi izpostavil, če bi moral izbrati samo eno, ni dolgo razmišljal: "Mislim, da je predvsem zelo skromen in prizemljen. Prihaja iz dobrega družinskega okolja in vidi se, da se rad pogovarja z ljudmi. No, pa še izjemno hiter je," je dodal z nasmeškom.

Daljšo reportažo in vtise kolesarjev iz kar 36 različnih držav, vključno s Pogačarjem, na Sportalu lahko pričakujete v popoldanskih urah.

Rezultati prvi desetih kolesarjev: Mesto Ime Priimek Čas 1 Andrew Feather 44:15.3 2 Tadej Pogačar 40:44.5 3 Miran Kovačič 48:06.6 4 Luka Kovačič 48:32.1 5 Gal Sekne 48:45.9 6 Robert Korošec 48:57.7 7 Jan Jazbec 49:48.6 8 Nik Gračanin 49:54.6 9 Matej Lovše 51:32.0 10 Filip Ahlin 52:11.7

11:20 - Tadej Pogačar je na vrh Krvavca prišel kot drugi. Pred njim je bil le Britanec Andrew Feather. View this post on Instagram A post shared by RTC Krvavec (@rtckrvavec)





Foto: zajem zaslona/MMC 10.05 - Nekaj po 10. uri se je v domačem kraju Tadeja Pogačarja začela dobrodelna kolesarska prireditev Pogi Challenge. Pogačar, ki je še včeraj dirkal (in že petič zapored zmagal na dirki po Lombardiji), je najprej nagovoril kolesarsko družbo na startu in jih opozoril pred prehitrim začetkom vzpona na Krvavec. "Upam, da boste uživali. Ne se preveč zagnat! Prva dva kilometra sta res strma, tako da kar tempo do vrha."

Kolesarski izziv Pogi Challenge je sestavljen iz dveh delov - najprej so se kolesarji v zaprti vožnji peljali od Klanca pri Komendi (9.1 km), nato pa jih pod vznožjem vzpona na Krvavec čaka drugi, težji del, 14,9 kilometra in 1.189 višinskih metrov do Plaže na vrhu Krvavca. Gre za Pogačarjev najljubši vzpon, kjer je kot deček C zabeležil svojo prvo zmago.

Ni časa za proslavljanje rezultatskih presežkov

Zdi se, da Tadej Pogačar sploh ne more dostojno proslaviti vseh uspehov, saj je nenehno v naglici. S svetovnega prvenstva v Kigaliju v Ruandi se mu je mudilo na evropsko prvenstvo v departmajih Ardèche in Drôme v Franciji, od tam na dirko Tri doline Vareseja, kjer je lani obljubil svojo prisotnost na letošnji izvedbi, in nato še v Como na start zadnje dirke sezone, Dirke po Lombardiji. In kot da tudi to še ni bilo dovolj, je iz Bergama, kjer je bil cilj spomenika po Lombardiji, moral na hitro odpotovati proti domu, kjer je danes nastopil na posebni dirki Pogi Challenge.

Pogačar domov prihaja kot petkratni zaporedni zmagovalec Dirke po Lombardiji, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini. Foto: Guliverimage

Pogačar z domačega Klanca na najljubši klanec

Na startu (10.05) v domačem Klancu pri Komendi je stal skupaj s 1.189 rekreativci, ki jih je skušal uloviti na vzponu na svoj najljubši klanec, Krvavec. Kolesarje je čaklo 24 kilometrov in 1.189 višinskih metrov, kar ni mačji kašelj.

Na Krvavcu bo tudi zaključek dobrodelne dražbe predmetov prvega kolesarja sveta, vsa sredstva pa bodo namenjena Fundaciji Tadeja Pogačarja, ki se ukvarja z organizacijo različnih dobrodelnih dogodkov, donira športno opremo, sodeluje z raziskovalnimi institucijami ter organizira ozaveščevalne kampanje. V živo bo potekalo tudi snemanje podcasta Tour 202 (ob 13.45), ob 15. uri pa bodo oder zasedli člani skupine Siddharta.

Lani je Roglič dobrodelni dogodek organiziral v Novi Gorici. Foto: Ana Kovač

Z Rogličem po Novem mestu

Približno ob istem času, le na vzhodnem delu države, se je v Novem mestu (ob 11. uri) začela dobrodelna kolesarska prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Runda se bo začela pred Olimpijskim centrom Novo mesto, nato pa bodo kolesarji pot nadaljevali skozi Stražo, center Novega mesta, Otočec, Drago, Gorenji Maharovec in Šentjernej ter se čez Otočec in Trško Goro vrnili nazaj v Novo mesto. Na poti bosta dve postojanki – v Šentjerneju pred kulturnim centrom in pod Trško Goro.

Zbrana sredstva od startnin in dobrodelne dražbe, ki se bo začela ob 15.30, bodo namenjena Fundaciji Primoža Rogliča, ki omogoča nakup športne opreme za otroke iz socialno šibkejših družin ter organizacijo dogodkov in izobraževanj za otroke in mladostnike.

Za konec še revialna dirka šampionov v Andori

A tudi po današnjem dnevu Pogačar in Roglič še ne bosta odložila koles. Oba bosta naslednjo nedeljo v Andori nastopila na ekshibicijski dirki Andora Cycling Masters, na kateri se bosta v dveh etapah – v gorskem kronometru in kriteriju – brez ekip in radijskih povezav pomerila z Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom.

