Grozljivka v Beli hiši. To je za zdaj znano.

Na družbenem omrežju X je ob koncu lanskega leta zaokrožil videoposnetek, narejen s pomočjo umetne inteligence. Avtor videoposnetka, v katerem so Donald Trump in njegovi znani politični podporniki prikazani kot voščene lutke v temačni Beli hiši, je berlinski fotograf, ki je na svetovnem spletu znan kot demonflyingfox.

Kot piše nemški medij Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), demonflyingfox v svojih temačnih videoposnetkih prepleta figure s popularne kulture z estetskimi in zgodovinskimi referencami. Njegovi videoposnetki, ustvarjeni z umetno inteligenco, so viralni.

Srhljivi muzej voščenih lutk v temačni Beli hiši

V več kot očitno protitrumpovskem videoposnetku, ki prikazuje voščene lutke v Beli hiši in se bo kakšnemu od bralcev zdel celo grozljiv, med drugim vidimo z umetno inteligenco narejene lutke Donalda in Melanie Trump, podpredsednika ZDA J.D. Vancea, trenutno najbolj znano ameriško vdovo Eriko Kirk, vojnega ministra Peta Hegsetha, tehnomilijarderja Elona Muska ...

Videoposnetek v slogu grozljivk je narejen s pomočjo umetne inteligence: