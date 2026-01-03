Sobota, 3. 1. 2026, 20.58
1 ura, 28 minut
Grozljivka v Beli hiši. To je za zdaj znano.
Na družbenem omrežju X je ob koncu lanskega leta zaokrožil videoposnetek, narejen s pomočjo umetne inteligence. Avtor videoposnetka, v katerem so Donald Trump in njegovi znani politični podporniki prikazani kot voščene lutke v temačni Beli hiši, je berlinski fotograf, ki je na svetovnem spletu znan kot demonflyingfox.
Kot piše nemški medij Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), demonflyingfox v svojih temačnih videoposnetkih prepleta figure s popularne kulture z estetskimi in zgodovinskimi referencami. Njegovi videoposnetki, ustvarjeni z umetno inteligenco, so viralni.
Srhljivi muzej voščenih lutk v temačni Beli hiši
V več kot očitno protitrumpovskem videoposnetku, ki prikazuje voščene lutke v Beli hiši in se bo kakšnemu od bralcev zdel celo grozljiv, med drugim vidimo z umetno inteligenco narejene lutke Donalda in Melanie Trump, podpredsednika ZDA J.D. Vancea, trenutno najbolj znano ameriško vdovo Eriko Kirk, vojnega ministra Peta Hegsetha, tehnomilijarderja Elona Muska ...
Videoposnetek v slogu grozljivk je narejen s pomočjo umetne inteligence:
Abandoned White House wax museum.— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) December 29, 2025
Video by @demonflyingfox pic.twitter.com/MIe9TiwPrU