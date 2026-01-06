Kuharski mojster Mojmir Šiftar, eden od sodnikov v šovu MasterChef, je razkril, da z ženo pričakujeta prvega otroka.

Priljubljeni kuhar Mojmir Šiftar, ki vodi ljubljansko restavracijo Pen Klub, kot sodnik pa sodeluje v šovu MasterChef, je v novo leto vstopil z najlepšo novico – z ženo Anjo bosta letos postala starša.

Veselo vest sta na družbenih omrežjih razkrila z videoposnetkom, v katerem Šiftar poljubi ženin nosečniški trebušček, in tako veselo pričakala leto 2026.

Šiftar in Anja sta se poročila 1. avgusta 2020, dojenčka pa pričakujeta še pred šesto obletnico poroke.

Oglejte si še: