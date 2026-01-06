Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
6. 1. 2026,
7.34

Osveženo pred

44 minut

Torek, 6. 1. 2026, 7.34

44 minut

Mojmir Šiftar bo postal očka

Avtor:
N. V.

Mojmir Šiftar | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Kuharski mojster Mojmir Šiftar, eden od sodnikov v šovu MasterChef, je razkril, da z ženo pričakujeta prvega otroka.

Priljubljeni kuhar Mojmir Šiftar, ki vodi ljubljansko restavracijo Pen Klub, kot sodnik pa sodeluje v šovu MasterChef, je v novo leto vstopil z najlepšo novico – z ženo Anjo bosta letos postala starša.

Veselo vest sta na družbenih omrežjih razkrila z videoposnetkom, v katerem Šiftar poljubi ženin nosečniški trebušček, in tako veselo pričakala leto 2026.

Šiftar in Anja sta se poročila 1. avgusta 2020, dojenčka pa pričakujeta še pred šesto obletnico poroke.

