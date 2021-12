Poklukar: Znašli smo se v razmerah, za katere smo upali, da se ne bodo ponovile #video

O aktualnih razmerah, povezanih z epidemijo, v Bruslju razpravljajo tudi pristojni evropski ministri. Ene izmed glavnih tem so nova različica omikron, poživitveni odmerek in cepljenje otrok. "Znašli smo se v razmerah, za katere smo upali, da se ne bodo ponovile. Če želimo prebroditi te težke čase, moramo ostati enotni. Ključno je, da nadaljujemo cepljenje in precepimo čim večji del populacije," je povedal slovenski zdravstveni minister Janez Poklukar.

Čeprav smo sredi zdravstvene krize, je treba gledati v prihodnost, je danes pred zasedanjem evropskega zdravstvenega vrha ministrov za zdravje opozoril Janez Poklukar. Prevetriti moramo načrte, s katerimi se bomo v prihodnje lahko bolje odzvali v primeru kriznih razmer.

Bo cepljenje obvezno?

Kljub dejstvu, da je znotraj Evropske unije z obema odmerkoma cepljenih kar 66 odstotkov vseh polnoletnih državljanov, je četrti val epidemije v zadnjem mesecu eksplodiral. V nekaterih državah unije naj bi zato cepljenje v prihodnjih mesecih postalo obvezno.

Kot je povedal malteški minister za zdravje Christopher Fearne, je odgovor na trenutne razmere le eden. Več cepljenja. Odločitev, ali naj bo to obvezno, pa bi morali prepustiti posameznim državam. Ni izključeno, da bomo morali o tem v prihodnosti sprejeti kolektivno odločitev.

Stroka si je o boju zoper najhujšo epidemijo v novejši zgodovini človeštva enotna in v naših rokah je, da jo polno podpremo, je dejal Poklukar in dodal, da je ravno tako pomembno nadaljevati poživitvene odmerke ter tako okrepiti obrambo proti virusu.

Spodbujati je treba cepilne programe in se posvetiti predelavi cepiva

Evropska agencija za zdravila je Pfizerjevo cepivo, sicer v precej manjši koncentraciji, že odobrila za uporabo pri otrocih od petega leta. V Slovenijo naj bi prišlo še ta mesec.

"V vseh državah članicah se spopadamo z velikim izzivom na področju epidemije. Pojav novega seva omikron je vse skupaj še otežil. Evropske ministre pozivam, naj ukrepajo, da bi hitreje prišli do želenega cilja, splošne precepljenosti. Še bolj bo treba vzpodbujati cepilne programe in, kjer je potrebno, še strožje izvajati nezdravstvene ukrepe, obvezno uporabo mask in upoštevanje družbene razdalje," je pojasnila Stella Kyriakides, evropska komisarka za zdravje in varnost hrane.

"Ravno zadnji sev, omikron, je zaradi množice mutacij postavil pod vprašaj dosedanje ukrepe. Vsi pa že pogledujejo proti naslednjemu. Zato je trud za razvoj novih cepiv odločilnega pomena. "Kot Evropska skupnost moramo pritisniti na farmacevtsko industrijo. Morajo se posvetiti predelavi cepiva, da bi to bilo čim prej dostopno. Ocenjujem, da je 100 dni morda predolga čakalna doba za novo cepivo, če bi se pokazala potreba po njem. Za zdaj sicer še nismo prepričani, ali je to sploh potrebno, saj menimo, da poživitveni odmerek deluje tudi na omikron, a dokončno potrditev o tem mora podati Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni," je sklenil malteški zdravstveni minister.