V Italijo le še z obveznim negativnim testom, ostali v karanteno

Italijanska vlada je sicer v torek izredne razmere zaradi pandemije covidu-19, ki veljajo od januarja lani, podaljšala do 31. marca prihodnje leto. Že v začetku preteklega tedna je zaostrila epidemiološke ukrepe ter necepljenim onemogočila dostop do večine javnih prostorov, kot so restavracije, kulturne ustanove ali športna prizorišča. Dostop imajo le prebolevniki in cepljeni. Cepljenje proti covidu-19 je od srede obvezno tudi za zaposlene v šolstvu, vojake, policiste in reševalce.

Italija z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa zaostruje ukrepe na svojih mejah. Ob prihodu iz drugih držav EU bodo morali cepljeni proti covidu-19 in preboleli predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, drugi pa bodo morali poleg tega še v petdnevno karanteno. Za obmejne prebivalce in čezmejne delavce se ne spreminja nič.

Cepljeni in preboleli morajo po novem ob prihodu iz druge države članice EU v Italijo predložiti negativen izvid hitrega ali PCR-testiranja na novi koronavirus. Tisti, ki niso cepljeni in covida niso preboleli, pa morajo poleg negativnega izvida testiranja še v obvezno petdnevno karanteno. Ob koncu karantene bodo morali predložiti še en negativen test, je v torek odločil italijanski zdravstveni minister Roberto Speranza. Veljavnost negativnega PCR-testa je 48 ur, hitrega pa 24 ur. Ukrep bo predvidoma veljal do 31. januarja.

Državni sekretar na italijanskem ministrstvu za zdravje Andrea Costa je v sredo pojasnil, da se za čezmejne delavce in obmejne prebivalce v pasu 60 kilometrov od meje ne spreminja nič. "Tistim, ki mejo prehajajo zaradi službenih ali drugih nujnih razlogov, je zagotovljena pravica, da to počnejo brez omejitev, tako kot do zdaj," je povedal po poročanju Primorskega dnevnika.

Z novimi italijanskimi ukrepi se tako znova postavlja pod vprašaj smiselnost enotnega evropskega covidnega potrdila, ki naj bi cepljenim Evropejcem omogočalo potovanje v uniji tudi brez negativnega testa.

Kljub pomislekom strožji ukrepi ostajajo

Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je ob tem v torek izpostavila, da takšne odločitve posameznih članic zmanjšujejo zaupanje ljudi v to, da obstajajo enaki pogoji povsod v Evropi, in v covidno potrdilo, ki je ena najbolj praktičnih skupnih rešitev EU v času pandemije.

Na njene besede se je v sredo odzval italijanski premier Mario Draghi. "Omikron se širi precej hitreje kot druge različice. Pri nas predstavlja 0,2 odstotka vseh okužb, v drugih državah pa je veliko bolj razširjen. Mislim, da glede tega ni treba prav veliko premišljevati," je povedal v parlamentu.

V italijanskem turističnem sektorju so bili medtem kritični do ukrepov. Bojijo se, da bo zaradi tega manj obiskovalcev iz tujine.