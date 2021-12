Zaostrovanje pogojev v Franciji in Italiji, necepljeni bodo ostali brez plače

V Franciji od danes vsi, ki so starejši od 65 let in so zadnji odmerek cepiva proti covid-19 prejeli pred sedmimi meseci ali več, potrebujejo poživitveni odmerek, če želijo, da bo njihovo covidno potrdilo o cepljenju veljavno še naprej. V Italiji pa je od danes cepljenje proti covid-19 obvezno za zaposlene v šolah, policiste, vojake in reševalce.

Poživitveni odmerek cepiva proti covid-19 za starejše od 65 let je v Franciji sicer na voljo že od septembra. Prejmejo ga lahko tudi brez predhodnega naročanja na cepljenje. Za starejše od 18 let bo poživitveni odmerek obvezen po 15. januarju, prav tako ob pogoju, da je od zadnjega odmerka cepiva minilo sedem ali več mesecev. Poživitveni odmerek je v Franciji do zdaj prejelo 14,4 milijona ljudi.

V Franciji je pogoj PCT (prebolel, cepljen ali testiran) med drugim potreben za vstop v gostinske lokale in na prireditve ter za letalski in železniški potniški promet. Po preteku veljavnosti potrdila o cepljenju proti covid-19 in pred prejemom poživitvenega odmerka je za izpolnjevanje pogoja PCT potreben negativen test na okužbo z novim koronavirusom.

Prav tako so danes začeli cepljenje proti covid-19 za otroke, stare od pet do 11 let. Do cepljenja so upravičeni otroci s predhodnimi boleznimi in tisti z oslabljenim imunskim sistemom. Za preostale otroke naj bi bilo prostovoljno cepljenje na voljo v prihodnjih dneh, še poroča STA.

Necepljeni bodo ostali brez plače

V Italiji je od danes cepljenje proti covid-19 obvezno za zaposlene v šolah, policiste, vojake in reševalce. Italijanska vlada se je za razširitev obveznega cepljenja odločila novembra v luči četrtega vala pandemije. Za zdravstveno osebje je cepljenje obvezno že od pomladi.

Tisti zaposleni, ki ne bodo spoštovali uredbe o obveznem cepljenju, ne bodo mogli delati in ne bodo upravičeni do plače. Če bodo delo opravljali, ne da bi bili cepljeni, jim grozi do 1.500 evrov kazni.

V Italiji bodo v četrtek začeli tudi cepljenje otrok, starih od pet do 12 let. Obenem bodo vse zdravstvene delavce pozvali k cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Že pred tednom dni je Italija zaostrila epidemiološke ukrepe in necepljenim onemogočila dostop do večine javnih prostorov, kot so restavracije, kulturne ustanove ali športna prizorišča. Dostop imajo le prebolevniki in cepljeni. To pravilo bo veljalo najmanj do 15. januarja.

Necepljeni potniki v karanteno

V torek pa je italijanska vlada sklenila, da bodo morali od četrtka necepljeni potniki iz drugih članic EU po prihodu v Italijo v petdnevno karanteno, medtem ko se bodo morali cepljeni pred vstopom v državo testirati na okužbo z novim koronavirusom. Pravila naj bi veljala do 31. januarja.

Italijanska vlada je v torek poleg tega izredne razmere zaradi pandemije covid-19, ki veljajo od januarja lani, podaljšala do 31. marca prihodnje leto. V Italiji, ki je bila najbolj prizadeta v prvem valu epidemije, medtem v zadnjih tednih znova narašča število okužb z novim koronavirusom. V torek so jih potrdili skoraj 21 tisoč, umrlo je 120 covidnih bolnikov.