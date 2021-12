Češka uvaja obvezno cepljenje za določene skupine

Za prebivalce, stare 60 let in več, bo na Češkem od 1. marca cepljenje obvezno.

Foto: Reuters

Odhajajoča češka vlada premierja Andreja Babiša se poslavlja z uvedbo obveznega cepljenja proti covid-19 za vse prebivalce, stare 60 let in več. Odlok, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, je bil v uradnem listu objavljen danes, cepljenje pa bo obvezno od 1. marca prihodnje leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obenem Češka uvaja obvezno cepljenje za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše, za študente medicine, policiste, gasilce in vojake.

Prihajajoča vlada nasprotuje Babiševim ukrepom

Ali bo odlok obveljal, je sicer še vprašanje, saj so se predstavniki prihajajoče vlade, ki jo sestavlja pet liberalnih in konservativnih strank, jasno izrekli proti tovrstni obveznosti. Prihodnji minister za zdravje Vlastimil Valek, ki bo imel možnost odlok preklicati, ga je označil za "korak v temo". Predaja poslov starega kabineta novemu naj bi se sicer zgodila še ta mesec.

Precepljenost na Češkem

Na Češkem proti covid-19 ni polno cepljenih še skoraj pol milijona ljudi, starih 60 let in več, piše dpa. Polno cepljenih je sicer 83 odstotkov starejših od 60 let. V domovih za starejše ter v zdravstveni oskrbi in negi je cepljenih le 65 odstotkov zaposlenih.