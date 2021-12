Pomembno dejstvo o proticepilcih in nasprotnikih ukrepov pri sosedih

Zaradi nestrinjanja z ukrepi, ki jih določa in predpisuje vlada, se v številnih italijanskih mestih vsak teden na ulici zbirajo nasprotniki cepljenja in zelenega digitalnega potrdila. Pri tem pa je treba opozoriti na pomembno dejstvo. Kljub vsemu ulice in protestniki niso zasedli središčne vloge v političnih razpravah glede politike cepljenja. Vlada gre po svoji poti naprej, ker ima pri tem zelo široko podporo med strankami v parlamentu, pa tudi v širši javnosti. Velja še izpostaviti, da nasprotnikov cepljenja po medijih skorajda ni, če pa se na televiziji ali v časopisih že pojavijo, je to pogosto v vse prej kot laskavih tonih.

"Super green pass" je osrednja zdravstvena in politična tema pri naših zahodnih sosedih. Gre za zelo publicističen naziv, s katerim so v Italiji poimenovali pogoj PC. V zadnjih tednih se je namreč zaradi naraščanja primerov okužb Draghijeva vlada odločila za zaostritev pogojev, ki so začeli veljati v ponedeljek, 6. decembra. Bistvena razlika je prav uvedba pogoja PC (namesto PCT) za skoraj vse družabne dejavnosti. Ta pogoj pa bo od 15. decembra veljal kot službena obveznost tudi za zdravstveno osebje, zaposlene v šolstvu ter v policijskih in drugih varnostnih organih.

Se je stanje v Italiji, ki velja za eno od bolj precepljenih držav, tako poslabšalo? Odgovor na vprašanje ni tako preprost. V zadnjih tednih se je epidemiološka krivulja res opazno dvignila, kar gre pripisati predvsem zelo visoki nalezljivosti različice delta in delta plus. V Italiji začenjajo zaznavati tudi že različico omikron, ki pa je do zdaj predstavljala le neznaten del okužb. Delež precepljenosti je v Italiji res že dokaj visok. Vsaj en odmerek cepiva je prejelo 88 odstotkov prebivalcev nad 12. letom starosti. Oba odmerka je prejelo 85 odstotkov vseh upravičencev.

Učinki uspešne cepilne kampanje

Kljub temu pa okužbe naraščajo. Tudi v visoko precepljeni Italiji. To kažejo podatki, to sporoča tudi vlada z novimi ukrepi, ki so začeli veljati 6. decembra in o katerih bomo spregovorili v nadaljevanju. A poglejmo najprej širšo sliko z nekaj statističnimi podatki. Predvsem gre ugotoviti, da rast okužb nima nobene povezave z (ne)učinkovitostjo cepljenja. Cepiva so učinkovita.

To lahko dokažemo na primerjalni analizi med stanjem v lanskem in letošnjem letu. Za primerjavo smo vzeli obdobje v začetku decembra. 5. decembra lani je bilo v Italiji 10,7 odstotka pozitivnih testov. Na intenzivni negi je bilo 3.517 ljudi, na drugih covidnih oddelkih je bilo 30.158 ljudi. Samo tistega dne je umrlo 662 bolnikov s covidom. Danes je stanje precej drugačno. 5. decembra 2021 je bil delež pozitivnih PCR-testov 2,9-odstoten.

Na covidnih oddelkih je bilo hospitaliziranih 5.597 ljudi, na oddelkih za intenzivno nego pa je bilo 736 ljudi. Smrtnih žrtev s covidom je bilo 43. Razlika je torej še kako očitna. Najbrž pa je podatek o dnevnih smrtnih žrtvah bolnikov s covidom najboljši pokazatelj učinkovitosti cepiv. V Italiji je bil v zadnjih tednih razpon smrti s covidom nekje med 40 in 100 žrtvami dnevno. Pred dobrim letom, ko cepiv še ni bilo, je dnevno umiralo več kot 600 ljudi, v obdobju prvega vala je v najbolj tragičnem dnevu umrlo skoraj tisoč ljudi s covidom.

Pa še nekaj podatkov za primerjavo s Slovenijo, kjer je stopnja precepljenosti 54-odstotna in torej precej nižja od italijanske. V Italiji je sedemdnevna pojavnost okužb 173 primerov na sto tisoč prebivalcev (gre za podatek, ki je sicer v zadnjih tednih v stalnem porastu), v Sloveniji je pojavnost za isto časovno obdobje in na isti vzorčni populaciji 520 okužb, torej trikrat več. Zgovorni so tudi podatki o primerjavi deležev pozitivnih testov. V Sloveniji so bili dalj časa nad 40 odstotkov in šele v zadnjih dneh so se začeli spuščati pod 30 odstotkov. V Italiji pa delež pozitivnih testov v četrtem valu še ni presegel štirih odstotkov.

Epidemiološka slika vsekakor postaja slabša

A vrnimo se na aktualno epidemiološko sliko in na razloge, zakaj se je italijanska vlada odločila za zaostritev pogojev. V tednu med 1. in 7. decembrom je rast potrjenih okužb poskočila za 22 odstotkov v primerjavi s tednom pred tem. Število smrtnih žrtev se je v prejšnjem tednu povečalo za 12 odstotkov glede na teden pred tem, hospitalizacij na navadnih covidnih oddelkih je bilo za 16 odstotkov več, na intenzivni negi pa je za 13,6 odstotka več bolnikov.

15. oktobra je bilo povprečje novih primerov dnevnih okužb 2.500, danes to število presega 15 tisoč. Na oddelkih za intenzivno nego je v prejšnjem tednu število necepljenih poskočilo za dobrih 30 odstotkov, med cepljenimi pa se je število bolnikov na intenzivni negi zmanjšalo za 33 odstotkov.

Epidemiološka slika torej tudi v Italiji postavlja vladi precej vprašanj. V zadnjih tednih je bilo število okužb zelo visoko med osnovnošolci, ki so še premladi za cepljenje. Zdravniki so opozorili tudi na še vedno preveliko število necepljenih. Ta populacija šteje skupno 6,5 milijona ljudi. Nazadnje je pri tem pomemben dejavnik tudi zmanjšana učinkovitost cepljenja pri tistih, ki so drugi odmerek prejeli pred več kot šestimi meseci. Italijanske oblasti so zato odredile možnost vbrizganja poživitvenega odmerka že po petih mesecih od drugega odmerka. Italijanska vlada pa je od 6. decembra predvsem predpisala strožje pandemske ukrepe.

PC-pogoj za družabno življenje

Veljati je začel splošni PC-pogoj za vse družabne dejavnosti. Kosila in večerje v restavracijah, zahajanje na stadion, v športne hale, pa tudi v koncertne dvorane, gledališča in kinematografe je zdaj mogoče samo ob predložitvi potrdila o cepljenju ali prebolelosti. V kavarnah in barih je PC-pogoj obvezen, če želimo sesti za mizo, medtem ko je še vedno PCT-pogoj dovolj za pijačo oziroma kavo za pultom. Na vseh javnih prevoznih sredstvih (tam so do zdaj veljale določene izjeme) je začel veljati PCT-pogoj.

PC-pogoj je torej osnovna postavka za družabno življenje. Brez cepljenja si ga je danes v Italiji skoraj nemogoče predstavljati. Za v službo pa za zdaj še vedno zadostuje tudi bris. Tudi pri tem velja izjema. Vlada je namreč določila tri kategorije občutljivih delovnih mest, za katera je obvezno cepljenje ali status prebolevnika. To so zdravstveni delavci, zaposleni v šolstvu in varnostnih silah (policija, orožniki vojska, pa tudi gasilci). Za zaposlene na teh področjih torej v Italiji velja PC-pogoj.

Predpis o obveznem cepljenju je takoj po tem, ko je začel veljati, sprožil učinke, ki jih je vlada želela doseči. Prijave za prvi odmerek cepiva so v tednu, preden je začel veljati PC-pogoj, poskočile za 41 odstotkov v primerjavi s tednom pred tem. Tudi dnevno povprečje vbrizganih odmerkov je doseglo pomemben skok in že skoraj doseglo zastavljeni vladni cilj 400 tisoč dnevnih odmerkov.

Vpliv politike na kampanjo cepljenja

Zaradi nestrinjanja z ukrepi, ki jih določa in predpisuje vlada, se v številnih italijanskih mestih vsak teden na ulici zbirajo nasprotniki cepljenja in zelenega digitalnega potrdila. Bolj množične manifestacije so se začele sredi oktobra, ko je vlada predvidela PCT-pogoj za v službo za vse zaposlene. Trst je bil eno od žarišč protestnih shodov, ki so se pojavljali (in so še vedno aktualni) tudi v vseh večjih italijanskih mestih.

Pri tem pa je treba opozoriti na pomembno dejstvo. Kljub vsemu ulice in protestniki niso zasedli središčne vloge v političnih razpravah glede politike cepljenja. Vlada gre po svoji poti naprej, ker ima pri tem zelo široko podporo med strankami v parlamentu, pa tudi v širši javnosti.

Draghi je namreč položaj predsednika vlade prevzel februarja letos z dvema jasnima ciljema. Prvi je uskladitev in zagon projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost (črpanje evropskih sredstev iz pandemskega sklada). Drugi pa je bil zagon pospešene strategije cepljenja. Draghi je na tej točki zastavil svoj ugled in zahteval lojalnost vseh koalicijskih strank.

Omenjeno podporo mu je zagotovil širok spekter koalicijskih partnerjev od radikalne levice (stranka Leu ministra za zdravstvo Speranze) do desno-populistične Lige Mattea Salvinija. Znotraj koalicije najdemo še Demokratsko stranko, Gibanje 5 zvezd, stranko nekdanjega premierja Renzija, Berlusconijevo Forza Italia in še nekaj manjših strank. Med njimi je samo Salvini poskušal zajahati konja proticepilskih shodov in bil pri tem neuspešen. Po robu so se mu postavili predsedniki severnih dežel Lombardije, Veneta in Furlanije - Julijske krajine Attilio Fontana, Luca Zaia in Masimiliano Fedriga, ki pripadajo prav Ligi in ki so ostali na strani Draghija.

Znotraj stranke so omenjeni predsedniki dežel postali tako močan dejavnik, da je moral Salvini sprejeti njihove zahteve. Vlada torej pred nasprotniki cepljenja in PCT- oziroma PC-pogoja ni popustila.

Redakcijsko politiko, usmerjeno v spodbujanje cepljenja, pa so ohranili tudi skorajda vsi tiskani in elektronski mediji. V Italiji so časopisi ter televizijski in internetni mediji skoraj soglasno podprli cepilno kampanjo. Nekateri virologi in epidemiologi so pri tem postali prave medijske zvezde, ki danes dnevno komentirajo epidemiološko sliko s pozivi k cepljenju.

Nasprotnikov cepljenja pa po medijih skorajda ni, če pa se na televiziji ali v časopisih že pojavijo, je to pogosto v vse prej kot laskavih tonih. V zadnjih dneh je v tem okviru precej prahu dvignila izjava urednikov dveh najbrž najbolj gledanih televizijskih dnevnikov. Novoimenovana glavna urednica TG1 (dnevnik na prvi mreži RAI) Monica Maggioni in urednik dnevnika na postaji La7 Enrico Mentana sta skoraj soglasno izjavila, da v svoje televizijske dnevnike proticepilcev nikakor ne bodo vabili.