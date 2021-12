Kdo je najboljši in kdo najslabši v Evropi?

Slovenija v zadnjih 14 dneh potrdi 1.253 okužb na sto tisoč prebivalcev. Čeprav ostaja v temnordeči barvi, pa ji ne gre najslabše v Evropi. Pred njo so Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Švica, še slabše pa kaže Češki, Slovaški, Belgiji in Nizozemski ter Irski. Najbolje v Evropi kaže Romuniji, ki ima v zadnjih 14 dneh 103 nove primere na sto tisoč prebivalcev. Slovenija tako zaseda 10. najslabše mesto v Evropi.

V Evropi po Covid-19 Sledilniku najslabše kaže Slovaški, ki ima 2.730 novih primerov na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh. Več kot dva tisoč novih primerov na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh imajo še na Češkem (2.221) in v Belgiji (2.058).

V državah, ki jim gre slabše kot Sloveniji, obvezen PCT in druge omejitve

Visoko število novih okužb oziroma več na sto tisoč prebivalcev kot v Sloveniji v zadnjih 14 dneh potrdijo še na Nizozemskem (1.733), Hrvaškem (1.396), v Švici (1.378), Avstriji (1.301), na Irskem (1.298) in Madžarskem (1.285). V vseh teh državah velja pogoj PCT, za testiranje to pomeni negativen PCR- ali HAT-test ali pa omejitve, kot je obvezna desetdnevna karantena.

Države, ki jim gre pri številu novih primerov na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh bolje kot Sloveniji, so Danska (1.170), Združeno kraljestvo (942), Litva (894), Norveška (889), Nemčija (886), Poljska (863), Francija (839), Luksemburg (822) in druge, ki imajo manj kot 800 novih primerov.

Najbolje v Evropi glede na Covid-19 Sledilnik kaže Romuniji s 103 novimi primeri, sledijo Albanija (169), Moldavija (191), Severna Makedonija (234) in druge.

Slika ostaja nespremenjena: visoka precepljenost na zahodu, nizka na vzhodu

Visok delež polnoletnih prebivalcev, cepljenih z vsaj enim odmerkom, imajo na Portugalskem (99,7 odstotka), tu je tudi najvišji, na Danskem (98,4), Irskem (94,5), Malti (93,5) in Islandiji (92,7), Norveškem (92,6) in v Španiji (91,7).

Najmanjši delež polnoletnih prebivalcev, cepljenih z vsaj enim odmerkom, pa imajo v Bolgariji (32,8), tu je daleč najnižji delež v Evropi. Sledijo Romunija (48,4), Slovaška (58,4), Poljska (64,4), Hrvaška (64,9) in Slovenija z 68,9 odstotka, kar je šesti najslabši rezultat v Evropi.

Tudi pri deležu polno cepljenih polnoletnih prebivalcev je slika podobna

Visok delež polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni, imajo na Danskem (95,8 odstotkov), tu je tudi najvišji, Irskem (93,3), Malti (92,4), Portugalskem (92,3), Islandiji (91,7), Norveškem (88,8) in v Belgiji (87,5).

Najmanjši delež polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni, pa imajo v Bolgariji (31,3), tu je daleč najnižji delež v Evropi, v Romuniji (46,7), na Slovaškem (55,4), Hrvaškem (58,7) in Poljskem (63,1), sledi Slovenija s 65,3 odstotka, kar je šesti najslabši rezultat v Evropi tudi po deležu polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni.

Slovenija še vedno stagnira pri številu cepljenih z vsaj enim odmerkom, njen odstotek je 65,3, v Evropi pa povprečje cepljenih z vsaj enim odmerkom znaša 78 odstotkov. Primerjavo med Slovenijo in EU lahko vidimo v spodnjem grafu.



Na zemljevidu ECDC večina Evrope rdeča ali temnordeča

Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) skorajda vsa Evropa ostaja obarvana rdeče ali temnordeče. V drugi kategoriji je še vedno tudi Slovenija.

Slovenija je v celoti temnordeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covid-19. V temnordeči barvi je že vse od 23. septembra.

Prav tako je trenutno temnordeč preostanek srednje in vzhodne Evrope oziroma EU. V tej kategoriji ostajajo tudi Grčija, Danska, baltske države in države Beneluksa. Je pa po novem temnordeča tudi velika večina Francije, ki je bila pred enim tednom skoraj v celoti rdeča.

Foto: ecdc.europa.eu

Ponekod se stanje izboljšuje

Druge države so povsem ali pa večinoma rdeče. Posamezni deli Italije, Španije in tudi Romunije, v kateri so bile epidemiološke razmere še pred nekaj tedni alarmantne, so oranžni.

S temnordečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Z oranžno barvo so na zemljevidu označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb ne presega 75, če je delež pozitivnih testov nad štirimi odstotki, ali kjer 14-dnevna incidenca okužb ne presega 200, če je delež pozitivnih testov pod štirimi odstotki. Med temnordečo in oranžno je rdeča barva, medtem ko "najboljše" zelene na zemljevidu ECDC trenutno ni videti.