Zadnje besede proticepilca, ki je umrl zaradi covid-19

"Ne bom testni zajček za cepiva," je bil najpogostejši argument umrlega Britanca Johna Eyersa, zakaj se noče cepiti proti covid-19, poroča The Guardian. Eyers, ki je bil tudi velik nasprotnik nošenja zaščitnih mask, je za boleznijo covid-19 zbolel konec junija in bil kmalu hospitaliziran zaradi pljučnice. Zaradi težav z dihanjem so ga že v nekaj dneh po hospitalizaciji priklopili na ventilator. "Ne pusti jim, da obupajo nad mano," je Eyers pred priklopom na ventilator prek SMS-sporočila sporočil svoji sestri Jenny McCann. Izkazalo se je, da so bile to njegove zadnje besede članu družine. Štiri tedne po pozitivnem testu je umrl v bolnišnici, star 42 let.

If you know anyone who is vaccine hesitant, pls share my families story. Thank you @thedalstonyears for your compassion, empathy & thorough fact checking. #GetVaccinated

The life and tragic death of John Eyers – a fitness fanatic who refused the vaccine https://t.co/5N56so17tY — jenny mccann (@jennyeye) November 30, 2021

Pred priklopom na ventilator …

"Edino bolezensko stanje Johna pred okužbo s koronavirusom je bila njegova vera v lastno nesmrtnost," je za The Guardian Eyersa opisala njegova sestra. Po njenih besedah je Eyers verjel, da bo okužbo s koronavirusom prestal brez težav. Njegov glavni argument je bil, da je v odlični telesni formi, saj je več ur na dan preživel ali v fitnesu ali pa ob treniranju različnih športov. "Preden so ga priklopili na ventilator, pa je obžaloval, da se ni cepil," je medijem še dejala Eyersova sestra in pohvalila zdravstveno osebje, ki je skrbelo za njenega brata. "Vse so poskusili. Uporabili so vsa mogoča zdravila, vendar na koncu ni nič pomagalo. Začeli so mu namreč odpovedovati organi," je še dejala Eyersova sestra.

John Eyers, 42, didn't think he needed the vaccine because he was fit and healthy and if did get Covid-19 it would only be a 'mild illness' , but tragically the dad-of-one died four week after catching the virus. 🥺"Interesting isn't it unvaccinated folks!" pic.twitter.com/63H17zAE2F — Sumner (@diamondlass99) December 6, 2021

Ukrepi vplivali na psihično zdravje

Eyers je bil po besedah svoje sestre že od začetka leta 2021 depresiven, saj so ukrepi proti epidemiji covid-19 močno vplivali na njegovo življenje. Ni več smel obiskovati telovadnic in fitnesov, zaprta so bila notranja plezališča in ni se smel družiti s prijatelji. Decembra 2020 se je razšel z dekletom in zato živel sam. "Zelo me je skrbelo zanj," je za The Guardian dejala McCannova, ki je opozorila, da je skupaj z depresijo naraščalo tudi njegovo podcenjevanje koronavirusa. "Priznaval je, da virus obstaja, vendar je menil, da so ukrepi države, ki so bili razlog za njegovo depresijo, neprimerni glede na pravo nevarnost virusa. Sam je trdil, da ne pozna nikogar, ki bi zbolel. V zadnjih mesecih pred okužbo sploh ni več hotel nositi zaščitne maske v zaprtih prostorih," se spominja McCannova.

Prave informacije

"Zakaj se nisem cepil? Zakaj nisem poslušal?" so bile zadnje besede Eyersa zdravniku pred priklopom na ventilator. Ravno zaradi teh besed se je njegova sestra odločila, da zgodbo brata predstavi javnosti prek intervjuja za The Guardian. "Verjetno ne bi bil mrtev, če bi se cepil," meni McCannova in dodaja, da razume pomisleke ljudi glede cepljenja. "Vendar ne naredite iste napake kot moj brat. Informacije o virusu in cepivih iščite pri uradnih virih, ne na spletu," še svetuje McCannova.