Na Otoku zaostrujejo ukrepe proti covidu

Britanska vlada zagotavlja, da pri ukrepih ne gre za novo zapiranje družbe. "To ni 'lockdown', to je načrt B," je v sredo dejal britanski premier Boris Johnson.

Britanska vlada zagotavlja, da pri ukrepih ne gre za novo zapiranje družbe. "To ni 'lockdown', to je načrt B," je v sredo dejal britanski premier Boris Johnson. Foto: Reuters

Obveznost uporabe mask na javnih prostorih, tudi v kulturnih ustanovah, bo začela veljati v petek, medtem ko bo od ponedeljka zaželeno delo od doma, kjer je to mogoče, poroča BBC.

Od prihodnje srede pa bodo vsi obiskovalci nočnih lokalov, dogodkov z več kot 500 udeleženci, kjer ni sedežnega reda, ter dogodkov na prostem z več kot 4.000 udeleženci brez sedežnega reda potrebovali covidno potrdilo. To bo obvezno tudi za vse dogodke z več kot deset tisoč udeleženci.

Pomanjkanje zaupanja v konservativno vlado po lanski božični zabavi

A ukrepi so že deležni kritik iz vrst opozicije, pa tudi vladajočih konservativcev, sploh po tistem, ko je prišlo na dan, da naj bi v Johnsonovem uradu lani za božič, ko je bilo to prepovedano, organizirali zabavo.

Velika Britanija je sicer že v začetku tedna uvedla nove omejitve za potnike, ki pridejo v državo iz tujine.

Na Danskem dodatni ukrepi zaradi koronavirusa

Na Danskem so zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom podaljšali šolske božično-novoletne počitnice, omejili delovanje nočnih klubov in ljudi pozvali k delu od doma, poročajo tuje tiskovne agencije.

Podaljšane šolske počitnice

Šolske počitnice bodo namesto od 17. decembra do 3. januarja trajale od 15. decembra do 5. januarja, je v sredo sporočila premierka Mette Frederiksen.

Gre le za nekajdnevno podaljšanje, vemo, kako pomembna je šola za dobrobit otrok, je dodala.

Uvedba dela od doma

Od petka se bodo morali bari in restavracije zapirati najkasneje opolnoči, po tej uri bo prepovedana tudi prodaja alkohola.

Poleg tega oblasti ljudi pozivajo, naj, če lahko, delajo od doma. "Vem, da je to težko, a je v tem trenutku potrebno," je dejala Frederiksenova.

Imajo visoko precepljenost, a so novembra uvedli nove ukrepe

Vodja danskih epidemiologov Henrik Ullum meni, da je položaj zelo resen zaradi prihoda nove različice omikron, ki se hitro širi po svetu.

Na Danskem so v sredo potrdili več kot 6.600 primerov okužbe.

V državi imajo sicer visoko precepljenost, jeseni so zato dva meseca živeli brez omejitev, a so novembra znova uvedli uporabo covidnih potrdil in maske.