Cepivo Moderne sproži slabši imunski odziv proti omikronu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvojni odmerek cepiva proti bolezni covid-19 proizvajalca Moderna glede na laboratorijske podatke sproži slabši imunski odziv proti koronavirusni različici omikron. To bi lahko vodilo v povečano grožnjo, da oseba po okužbi z omikronom zboli za covidom, so v laboratorijskih testih ugotovili ameriški raziskovalci. Je pa odziv boljši po poživitvenem odmerku.

Študijo, ki je še niso pregledali drugi strokovnjaki, so med drugim izvedli zaposleni pri ameriškem inštitutu NIH in Moderni.

Med drugim so ugotovili, da imajo cepljeni štiri tedne po prejemu drugega odmerka manj protiteles proti omikronu kot proti drugim različicam. So pa opazili povečanje protiteles, ki so učinkovita proti omikronu, dva tedna po poživitvenem odmerku.

Za dokazovanje učinkovitosti cepiva proti nekaterim različicam virusa se običajno proučuje, koliko protiteles, ki se lahko vežejo na različico virusa in jo s tem onesposobijo, ima cepljeni v krvi. Resnične zaščite cepljenih s tem ni mogoče določiti, saj je za to nujna klinična študija z več tisoč vzorci.

Tudi raziskovalci, ki so študijo izvedli, so opozorili, da gre za laboratorijske teste.

Podobno so tudi pri Pfizerju in BioNTechu nedavno opozorili, da je za učinkovitejšo zaščito pred omikronom potreben poživitveni odmerek.