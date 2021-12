Omikron se širi hitreje kot vse druge različice koronavirusa

"O primerih okužbe z omikronom je doslej poročalo 77 držav, a v resnici je verjetno že v večini držav po svetu, čeprav ga še niso zaznali. Omikron se širi s takšno hitrostjo, kot se ni nobena različica pred njim," je na novinarski konferenci povedal Tedros, kot je WHO zapisal na Twitterju.

Dodal je, da jih pri WHO skrbi, ker ljudje omikron obravnavajo kot blagega. Čeprav sev omikron povzroča blažje oblike bolezni, bi lahko število okužb znova preplavilo zdravstvene sisteme, ki na to niso pripravljeni, je posvaril generalni direktor.

Slovenija se je prav danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron.

Generalni direktor WHO je danes še opozoril, da samo cepiva proti bolezni covid-19 ne bodo omogočila izhoda iz krize, in pozval k izvajanju vseh ukrepov, ki delujejo. Pri tem je omenil nošenje zaščitnih mask, ohranjanje medsebojne razdalje in prezračevanje prostorov.

Neenakost med revnimi in bogatimi državami pri dostopu do cepiv

Znova je bil kritičen tudi do neenakosti med revnimi in bogatimi državami pri dostopu do cepiv proti bolezni covid-19. Dejal je, da so nekatere države zaradi pojava omikrona začele s poživitvenim odmerkom cepiti vse prebivalstvo, čeprav še ni dovolj dokazov o učinkovitosti poživitvenega cepljenja proti tej različici.

WHO skrbi, da bo to znova privedlo do kopičenja cepiva v bogatih državah in še okrepilo neenakost med njimi in revnimi državami pri dostopu do cepiv.

"Naj bom zelo jasen: WHO ni proti poživitvenim odmerkom. Smo proti neenakosti," je poudaril Tedros. "Če bomo končali neenakost, bomo končali pandemijo covid-19. Če bomo dovolili, da se neenakost nadaljuje, bomo tudi pandemiji dovolili, da se nadaljuje," je povedal, so zapisali na Twitterju WHO.