Na Norveškem panika zaradi omikrona

"Norveška bo sprejela dodatne ukrepe in pospešila tempo cepljenja prebivalstva zaradi nove različice omikron," je včeraj napovedal norveški zunanji minister Jonas Gahr Stoere, poroča Reuters. V tokratnem, že četrtem paketu novih ukrepov v zadnjih 14 dneh je med drugim norveška vlada prepovedala alkoholne pijače v barih in restavracijah. Zapirajo se tudi fitnes centri in javni bazeni, strožja pravila glede nošenja mask in razdalje pa Norvežani uvajajo v šole. "Ni dvoma, da je nova različica spremenila pravila. Zato moramo ukrepati takoj," je pojasnil Stoere.

Omikron bo prevladal že ta teden

"Če vlada ne bo uvedla novih ukrepov, bo na Norveškem vsak dan od 90 pa vse do 300 tisoč novih okužb," pa so ukrepe vlade podprli na Norveškem inštitutu za javno zdravje. Norvežanov je sicer približno 5,4 milijona. Omikron bo po napovedih omenjenega inštituta postal prevladujoča različica ta teden, število dnevno potrjenih novih okužb naj bi preseglo deset tisoč. Včeraj so potrdili skoraj osem tisoč novih primerov okužbe s covid-19.

Na pomoč prihaja vojska

Da bi pospešili cepljenje prebivalstva (trenutno je polno cepljenih 71 odstotkov ljudi), je vlada na pomoč poklicala vojsko. Norvežani so tudi napovedali, da bodo zaradi omikrona ponudili možnost poživitvenega odmerka vsem osebam, starejšim od 40 let. Zmanjšali so tudi obdobje med odmerki s šestih na štiri mesece in pol.