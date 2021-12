ECDC: Samo cepljenje ne bo ustavilo širjenja omikrona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ECDC pri tem med prednostne ukrepe šteje uporabo mask, delo na daljavo, izogibanje prenatrpanosti na javnih mestih in prevozu, ostajanje doma ob slabem počutju, prezračevanje in vzdrževanje visoke ravni higiene.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes opozoril, da "samo cepljenje" ne bo zaustavilo naraščanja okužb z različico omikron novega koronavirusa in da so nujno potrebni "odločni ukrepi", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V sedanjih razmerah nam samo cepljenje ne bo omogočilo preprečiti vpliva različice omikron, saj ne bo časa za odpravo vrzeli v cepljenju, ki še vedno obstaja," je izjavila direktorica ECDC Andrea Ammon. Po njenih besedah je zelo verjetno, da bo nova različica povzročila dodatne hospitalizacije in smrti poleg tistih, ki jih predvidevajo napovedi, osredotočene na doslej prevladujočo različico delta.

Sprejeti je treba odločne ukrepe

ECDC, ki pokriva 27 držav EU, Norveško in Islandijo, je medtem dvignil oceno tveganja za vpliv različice omikron na javno zdravje na "zelo visoko" in priporočil vrsto tako imenovanih "nefarmacevtskih ukrepov" ter večjo previdnost ob bližajočih praznovanjih in potovanjih.

"Nujno je treba sprejeti odločne ukrepe za zmanjšanje prenosa virusa, razbremenitev zdravstvenih sistemov in zaščito najbolj ranljivih v prihodnjih mesecih," je dodala Ammonova.

Omikron se širi hitreje kot druge različice

ECDC pri tem med prednostne ukrepe šteje uporabo mask, delo na daljavo, izogibanje prenatrpanosti na javnih mestih in prevozu, ostajanje doma ob slabem počutju, prezračevanje in vzdrževanje visoke ravni higiene. Pri verjetnih ali potrjenih primerih okužbe z različico omikron bi moralo biti prednostna naloga tudi sledenje okužbam, testiranje in samoizolacija pa ostajata pomembno orodje tudi pri cepljenih.

Različica omikron se širi "s hitrostjo, kot je nismo opazili pri nobeni drugi različici", je medtem v torek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija in pozvala k uporabi vseh sredstev za preprečevanje bolezni covid-19, da bi se izognili preobremenitvi zdravstvenih sistemov v prazničnem času.