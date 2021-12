To so najnovejše številke o koronavirusu

Včeraj so opravili 66.637 hitrih antigenskih testov, ki jih preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 1.222, 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev pa znaša 874. V državi je trenutno aktivnih 18.431 okužb.

V Sloveniji smo v petek potrdili 1.286 okužb z novim koronavirusom, opravljenih pa je bilo 4.479 testov, kar pomeni, da je bilo pozitivnih kar 28,7 odstotka testov.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da število okuženih upada. V soboto, 20. novembra, smo v Sloveniji potrdili 2.248 okužb z novim koronavirusom, teden dni kasneje, se pravi 27. novembra, 1.481 okužb, kar je 767 okužb manj. V začetku decembra, torej v soboto, 4. decembra, je bilo potrjenih 1.116 okužb, kar je 365 okužb manj kot teden dni prej, v soboto, 11. decembra, 330 manj, torej 786 okužb. Število okuženih se od prejšnje sobote do včeraj ni bistveno zmanjšalo, le za 19.

Danes zjutraj so vrata odprli številni cepilni centri

Trenutno je v državi z enim odmerkom cepljenih 59 odstotkov vseh prebivalcev, 56 odstotkov pa je polno cepljenih. Delež polno cepljenih prebivalcev, starih nad 18 let, znaša 66 odstotkov, en odmerek je prejelo 69 odstotkov polnoletnih oseb, kažejo podatki NIJZ.

V 49. tednu je bilo v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 257 necepljenih bolnikov in 85 bolnikov, zaščitenih s cepljenjem.

Danes zjutraj se je začela akcija Dnevi cepljenja, ki bo potekala vse do 23. decembra. V 62 cepilnih centrih bodo cepili od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Povsod bo omogočena izbira cepiva. Predhodno naročanje ni nujno, treba je naročiti le otroke, stare od 5 do 11 let.