Toliko okužb smo potrdili danes

V četrtek so v Sloveniji opravili 5.022 PCR-testov in potrdili 1.278 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 25,4 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 27,3 odstotka. Za primerjavo: pretekli četrtek so ob 5.050 PCR-testih potrdili 1.323 okužb z novim koronavirusom.