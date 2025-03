Fajon na mednarodni konferenci Raisina Dialogue v Indiji

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo v okviru dvodnevnega obiska v Indiji danes v New Delhiju sodelovala na mednarodni konferenci Raisina Dialogue, kjer bo nastopila na panelu na temo varnostnih izzivov. Ob robu konference se bo srečala tudi z indijskim zunanjim ministrom Subrahmanyamom Jaishankarjem, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Ministrica Fajon bo v indijski prestolnici sodelovala na mednarodni konferenci Raisina Dialogue, ki je osrednja indijska konferenca o najpomembnejših vprašanjih s področja geopolitike in geoekonomije.

Nastopila bo na panelu z naslovom Tekmovanje in sodelovanje: varovanje prihodnosti. V središču razprave bo vprašanje iskanja ravnotežja med varnostnimi interesi držav z odprtim in trajnostnim gospodarstvom. Udeleženci bodo govorili tudi o prilagajanju na geopolitične napetosti in spremembe, so zapisali v sporočilu ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Fajon se bo srečala tudi z indijskim zunanjim ministrom Subrahmanyamom Jaishankarjem, s katerim bo govorila o napredku v razvoju dvostranskih odnosov kot tudi odnosov med EU in Indijo ter o aktualnih zunanjepolitičnih temah.

Ministrica je obiskala tudi izobraževalni center Piali Ashar Alo v Kalkuti, ki ga je leta 2008 z možem ustanovila Slovenka Mojca Gayen, v letu 2025 pa se v njem izobražuje že več kot 300 učencev.

Fajon je Indijo obiskala v okviru azijske turneje, ki jo je pretekli teden vodila na Filipine, kjer je med drugim v Manili uradno odprla prostore slovenskega veleposlaništva, in na Tajsko. Obisk je bil namenjen krepitvi dvostranskega sodelovanja z državama.