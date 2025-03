Zunanja ministrica Tanja Fajon se je med današnjim obiskom na Tajskem zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva. S tajskim zunanjim ministrom Marisom Sangiampongsom je tudi podpisala sporazum o sodelovanju med državama o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov.

"Slovenija in Tajska dobro sodelujeta na multilateralnem področju, želimo pa si več gospodarskega povezovanja, saj je Tajska ena najpomembnejših gospodarskih sil v jugovzhodni Aziji. Priložnosti je veliko – od transporta, visokih tehnologij do trajnostnega razvoja," je med obiskom dejala Fajon.

Ponovila je, da se Slovenija zavzema za mir, dialog, multilateralizem in spoštovanje mednarodnega prava. "Aktivni smo v Varnostnem svetu Združenih narodov, odpiramo svojo diplomacijo in gradimo partnerstva v tem kompleksnem svetu."

"Ta obisk je dober začetek za krepitev naših odnosov in stikov med ljudmi," je dodala Tanja Fajon. Foto: STA Ministrica Tanja Fajon je z ministrskim kolegom Marisom Sangiampongso podpisala Sporazum o sodelovanju med Slovenijo in Tajsko o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov. S podpisom memoranduma je bilo vzpostavljeno tudi sodelovanje med obema diplomatskima akademijama. Foto: STA

Fajon in Sangiampongsa sta podpisala sporazum o sodelovanju med državama o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov. S podpisom memoranduma je bilo vzpostavljeno tudi sodelovanje med obema diplomatskima akademijama, je na omrežju X sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Kot je pred obiskom naznanil MZEZ, bosta ministra govorila o sodelovanju med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije (Asean), vplivu geopolitičnih sprememb na regijo jugovzhodne Azije ter o aktualnih zunanjepolitičnih temah, s poudarkom na razmerah v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v Mjanmaru.

Tanja Fajon in Maris Sangiampongsa Foto: STA

Vključitev žensk v procese odločanja

Fajon bo tudi nastopila na okrogli mizi o vlogi žensk v multilateralizmu, ki jo organizira tajsko zunanje ministrstvo. V petek bo ministrica skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in Javne agencije Spirit Slovenija na pogovorih na tajski gospodarski zbornici. Obiskala bo tudi šolo Mater Dei v Bangkoku, ki sta jo pred stotimi leti pomagali ustanoviti slovenski misijonarki.

Azijsko turnejo, ki jo je v torek in sredo začela na Filipinih, bo Fajon sklenila v Indiji, kjer bo konec tedna nastopila na mednarodni konferenci Raisina Dialogue, osrednje vsakoletne indijske mednarodne konference o zunanjepolitičnih temah. Srečala se bo tudi z vodjo indijske diplomacije Subrahmanyamom Jaishankarjem.