Vizjak se bo branil pred očitki iz interpelacije

Ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka danes v DZ čaka interpelacija, njeno izglasovanje pa je malo verjetno, saj vlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP nimajo potrebnih 46 glasov. Očitkov iz vrst opozicije je veliko, povod za interpelacijo pa je bila objava posnetkov Vizjakovih pogovorov z Bojanom Petanom. Vizjak vse kritike zavrača.

Kot so ob vložitvi interpelacije pojasnili v delu opozicije, so o tej potezi razmišljali že, ko je poleti na referendumu padla v vodo novela zakona o vodah, kaplja čez rob pa so bili oktobra razkriti posnetki pogovorov Vizjaka s podjetnikom Petanom.

Vizjak očitke opozicije v celoti zavrača

Opozicija Vizjaku očita domnevno nezakonito in netransparentno delovanje v škodo države s tem, ko naj bi leta 2007 prvemu možu DZS Petanu v vlogi tedanjega ministra za gospodarstvo v vojni za prevlado v Termah Čatež odsvetoval odkup in umik lastnih delnic term, saj bi to med drugim pomenilo plačilo davka, in mu predlagal drugačen način za pridobitev vpliva, v zameno za upoštevanje nasveta pa mu je obljubljal kooperativnost države v nadzornem svetu.

Vizjak navedbe v celoti zavrača kot neutemeljene, razlog za objavo posnetka šele 14 let po nastanku pa vidi v zakonu o varstvu okolja oz. načrtovanih spremembah ureditve ravnanja z odpadki, ki je v parlamentarnem postopku. Ta namreč določenim podjetjem, ki se ukvarjajo z odpadki, omogoča velike finančne koristi na račun države in davkoplačevalcev ter uporabnikov komunalnih storitev.

Za opozicijo je sicer sporna tudi Vizjakova odobritev povečanja črpanja termalne vode v Termah Čatež v aktualnem mandatu, pa pridobitev koncesije za rabo termalne vode družbe Terme Gaja. Med drugim mu pripisuje načrtno omejevanje možnosti stroke in javnosti pri pripravi zakonodaje ter favoriziranje "dobičkarskih parcialnih interesov na račun nepovratne škode, povzročene okolju".