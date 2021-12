Vizjak navedbe v interpelaciji zavrača kot neutemeljene

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pred jutrišnjo interpelacijo v državnem zboru navedbe v vseh štirih točkah zavrnil in jih označil kot neutemeljene. Za razpravo, ki se bo začela ob 10. uri, je predvidenih 16 ur.

Minister Andrej Vizjak je prepričan, da navedbe

- nimajo osnove na resničnih dejstvih in konkretnih podatkih,

- v sami obrazložitvi predlagateljev interpelacije ni na kakršenkoli način konkretizirano in dokazano, da bi pri svojem delu kot minister za okolje in prostor kršil katere koli zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje okolja in prostora,

- ni nikakršnih dokazov, s katerimi bi utemeljili, da je na kakršen koli način ravnal neodgovorno, netransparentno in v škodo okolja oziroma države.

Minister interpelacijo ocenjuje kot priložnost, da pojasni ozadje dogajanja leta 2007, ko je želel prepričati Bojana Petana, da ne izvede škodljivega prevzema Term Čatež, kar je zlorabljeno za afero t. i. "glupi" davki. Po njegovem mnenju je naravnost neverjetno, da lahko nekateri v tej državi oškodujejo državo za več kot 100 milijonov evrov, ne plačujejo davka v višini preko pet milijonov evrov od kapitalskega dobička v letu 2008 in so že eno desetletje v kazenskih postopkih zaradi zlorab položaja.

"In se jim ne zgodi ničesar. Pravzaprav ravno nasprotno. Še naprej vodijo oropane družbe za visoko plačilo in preko medijev v njihovi lasti prodajajo t. i. resnico," je zapisal Vizjak.

Kdo ni plačeval davkov in kaj je bilo označeno za "glupo"

Opozarja še, da je v besedilu interpelacije navedenih precej pavšalnih navedb in obrazložitev, ki ne temeljijo na resničnih in dokazanih dejstvih. Govori o naslednjih dejstvih:

- Družba Marina Portorož je primer, na katerem je razvidno, da leta 2008 Petan ni plačal davkov. Šlo je za najmanj tri milijone evrov.

- Umik delnic odvisnih družb je Terme Čatež finančno močno in usodno izčrpal, kar je bilo po Vizjakovih takratnih izjavah "kriminalno" in "glupo" dejanje.

- O navedenih dveh dejstvih doslej nihče ni odgovarjal.

"Objava posameznih delov pogovorov izpred 14 let, dne 18. 10. 2021, v oddaji 24UR Zvečer in nato kasneje, dne 3. 11. 2021, objavljen 6-minutni izsek iz 14 let starega pogovora ter nato še štirje krajši izseki posnetka istega pogovora dne 8. 11. 2021 na isti televiziji najprej demantirajo prvo tezo objav, da naj bi kot minister napeljeval k utaji davkov. Iz celovitih in »nelepljenih« posnetkov izhaja dejanska tema pogovora, potrjujejo in dokazujejo Vizjakovo takratno zavzemanje in mestoma tudi grobo neformalno prepričevanje Bojana Petana, da ne izpelje škodljivega prevzema družbe, ki bi pomenil oškodovanje Term Čatež, njenih lastnikov oziroma države in davkoplačevalcev. Zdaj, po 14 letih, se njegove napovedi, da je šlo pri prevzemu za izjemno škodljivo ravnanje, potrjujejo," je pojasnil Vizjak.

V nadaljevanju je naštel veliko svojih dosežkov, ki jih bo podrobneje predstavil na jutrišnji seji, ki se bo zavlekla pozno v noč.