Vizjak v odzivu na posnetke Pop TV pravi ...

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki se trenutno mudi v Glasgowu, po sinočnji objavi posnetkov s tajkunom Bojanom Petanom iz leta 2007 pravi, da vse to potrjuje že povedano. "Namen objavljanja "lepljenk" po segmentih je, da se zgodba ohranja pri življenju in se diskreditira ministra," je zapisal. Trdi, da mu ni mogoče očitati nobene nezakonitosti.