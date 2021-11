Vizjak: Nov posnetek pogovora s Petanom je avtentičen

Izjavo o tem, da bodo kakšnemu sodniku strli jajca, je minister za okolje Andrej Vizjak obžaloval in se od nje distanciral. "Ta izjava je povsem neprimerna, in nikoli nisem tako ravnal," je pojasnil.

Izjavo o tem, da bodo kakšnemu sodniku strli jajca, je minister za okolje Andrej Vizjak obžaloval in se od nje distanciral. "Ta izjava je povsem neprimerna, in nikoli nisem tako ravnal," je pojasnil. Foto: Ana Kovač

"Želel sem preprečiti izčrpavanje Term Čatež in prevzem s strani družb, ki jih je obvladoval Bojan Petan," je na novinarski konferenci, na kateri je komentiral nov, daljši posnetek njegovega pogovora z LDS-ovim tajkunom Bojanom Petanom glede vpliva v Termah Čatež, dejal minister za okolje Andrej Vizjak. Objavo celotnega posnetka iz leta 2007 je pozdravil in dodal, da je ta po njegovem mnenju avtentičen.

"Petan je hotel obvladovati to družbo, zato je šel v prevzem, s katerim jo je izčrpal," je izpostavil Vizjak. Poudaril je, da so po Petanovem prevzemu v Termah Čatež močno padli prihodki, investicije in tržna vrednost, na drugi strani pa se je povečal njihov dolg.

"Vse, česar se je Petan dotaknil, se je rezultiralo v katastrofi za davkoplačevalce, ki smo to drago plačali," je povedal.

Vizjak obžaloval izjavo o sodstvu

Kot njegov greh je označil to, da se je zavedal Petanovih načrtov, zato jih je, kot pravi, želel preprečiti. "Zato danes gledam te lepljenke, ki so namenjene moji diskreditaciji predvsem zaradi zakona o varstvu okolja, ki dela red med smetarsko mafijo," je dejal Vizjak.

Izjavo o tem, da bodo kakšnemu sodniku strli jajca, je obžaloval in se od nje distanciral. "Ta izjava je povsem neprimerna, in nikoli nisem tako ravnal," je pojasnil, ob tem pa je znova zatrdil, da je bil prvi posnetek, ki je bil objavljen na Pop TV, lepljenka različnih delov pogovora s Petanom.

V NSi se bodo do interpelacije odločili, ali Vizjak še uživa njihovo zaupanje

V NSi izjave ministra za okolje ministra Andreja Vizjaka glede pritiskov na sodnike ocenjujejo kot neprimerne in nesprejemljive. "Odločitev o tem, ali minister Vizjak še uživa naše zaupanje, pa bomo sprejeli do obravnave interpelacije o njegovem delu," so za STA pojasnili v NSi.



SD za odstop ministra Vizjaka in čimprejšnje predčasne volitve

Podpredsednik Socialnih demokratov (SD) Matjaž Nemec je izrazil pričakovanje, da bo minister Vizjak odstopil. Zavzel se je tudi za čimprejšnje predčasne volitve.



V LMŠ pričakujejo takojšen odziv tožilstva in policije

V stranki LMŠ poudarjajo, da gre za "gospodarski kriminal in koruptivne povezave Vizjak - Petan". Ob tem pričakujejo, da se bosta na dogajanje po uradni dolžnosti nemudoma odzvala tožilstvo in policija.



Bratuškova za predčasne volitve

Predsednica SAB Alenka Bratušek je po objavi posnetka ocenila, da "gre za gospodarski kriminal, ki ga izvaja SDS". "Edina prava stvar v tem trenutku so predčasne volitve, na katerih bi ljudje povedali, da jim je takšnega način dela in delovanja dovolj," je dejala.

Kaj je slišati na posnetku?

Na posnetku je Vizjak Petanu med drugim predlagal dogovor o imenovanju dvočlanske uprave, v katero bi vsaka stran v lastništvu − Petanove družbe in državna podjetja − imenovala po enega člana. Predlagal je tudi dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež in pomoč pri pripojitvi Term Olimia, katerih privatizacija je bila takrat v teku.

Pop TV je poročal, da je pristnost posnetkov analiziral zasebni Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij. Ta je ugotovil, da "obstaja zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek MP3 ni bila vsebinsko spreminjana" in da je bilo "ugotovljeno tudi, da je zvočni zapis iz videodatoteke sestavljen iz osmih od 13 prej navedenih datotek tipa MP3".

Strokovnjak: Posnetek Vizjaka in Petana je "lepljenka"

Vsaj eden od zvočnih posnetkov domnevnega spornega pogovora izpred 14 let med takratnim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom in LDS-ovim tajkunom Bojanom Petanom, ki so vznemirili Slovenijo, je bil prirejen in je torej res neke vrste "lepljenka", pa je po objavi prvih posnetkov pogovorov med Vizjakom in Petanom dejal strokovnjak za produkcijo zvoka Mitja Krapša. Nenadne spremembe ambientalnega zvoka, ki jih je mogoče slišati v ozadju dialoga med Vizjakom in Petanom, po mnenju strokovnjaka izdajajo poseg v posnetek.

Analize se je Krapša lotil na prošnjo Pop TV, kjer pa njegovih ugotovitev niso nikoli objavili.