Na pohodu arcturus, zelo nalezljiva različica novega koronavirusa

Primeri okužbe z arcturusom, novo mutacijo različice omikron, ki je uradno poimenovana XBB.1.16, v Indiji hitro naraščajo. In to v času, ko se bolezen drugod po svetu umirja. Pri otrocih arcturus povzroča simptom, ki je pri drugih koronavirusnih različicah omikrona redek.

XBB.1.16, ki so ga poimenovali arcturus, spodbuja nov porast primerov v Indiji v času, ko je število prijavljenih primerov okužb z novim koronavirusom v večini preostalega sveta upadlo. Indijsko ministrstvo za zdravje se pospešeno pripravlja na morebiten izbruh, da bi zagotovilo pripravljenost bolnišnic na naraščajoče število primerov covida, poroča BBC, pri čemer je opozoril, da so nekatere države ponovno uvedle obvezno nošenje mask v javnosti.

Število primerov med drugim narašča v ZDA, Singapurju in Avstraliji

Dr. Vipin Vašišta, pediater v Indiji in nekdanji vodja oddelka za imunizacijo Indijske akademije za pediatrijo, je v četrtek tvitnil, da so pediatrični primeri covida prvič v šestih mesecih v porastu in da se "zdi, da se pojavlja infantilni fenotip".

Simptomi, ki jih zdaj opaža pri otrocih, so visoka vročina, kašelj in srbeč konjunktivitis, brez gnoja, vendar z "lepljivimi očmi". Tega v prejšnjih valovih covida niso pogosto opažali, je opozoril Vašišta.

Primeri covida pri otrocih, mlajših od 12 let, v Indiji naraščajo, je v ponedeljek poročal Times of India. Čeprav so simptomi na splošno blagi, zdravniki opozarjajo starše otrok z debelostjo, astmo in imunsko oslabelostjo, naj ne ignorirajo simptomov in naj po potrebi poiščejo zdravniško pomoč.

Strokovnjaki so za Times povedali, da opažajo tudi porast hospitalizacij otrok zaradi adenovirusa, ki ima podobne simptome kot covid in lahko povzroči tudi konjunktivitis. Adenovirus je brez testiranja nemogoče ločiti od covida.

Različice se združujejo med sabo

Svet je trenutno v dobi rekombinantov oziroma obstoječih različic, ki so se združile med seboj in bi potencialno lahko povzročile večjo škodo, je za Fortune dejal Ryan Gregory, profesor biologije na univerzi Guelph v Ontariu. Za XBB.1.16 so na tokijski univerzi znanstveniki ugotovili, da se širi približno od 1,17- do 1,27-krat bolj učinkovito kot predhodni različici.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je konec marca XBB.1.16 razglasila za najbolj prenosljivo različico do zdaj. Dodatne mutacije na bodici virusa ustvarjajo možnost, da se lažje prenaša in celo povzroči hujši potek bolezni. Iz tega razloga in zaradi naraščajočega števila primerov na Vzhodu XBB.1.16 velja za različico, ki "jo je treba opazovati", opozarja WHO.