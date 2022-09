Na voljo že drugo cepivo proti covid-19, prilagojeno različici omikron

V Slovenijo je v tem tednu prispelo 100.800 odmerkov Pfizerjevega cepiva, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5, so za STA sporočili iz NIJZ. Podrazličica BA.5 je v Sloveniji trenutno prevladujoča. Prvih 8460 odmerkov novega cepiva bo NIJZ v četrtek dostavil 27 cepilnim centrom po državi.

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so za STA pojasnili, da so v tem tednu prejeli prvih 100.800 odmerkov novega Pfizerjevega cepiva, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in podrazličicama koronavirusa omikron BA.4 in BA.5. Enako količino odmerkov novega cepiva pričakujejo tudi v prihodnjem tednu.

Prvih 27 cepilnih centrov je 8460 odmerkov novega oz. prilagojenega cepiva že naročilo. NIJZ jim ga bo dostavil v četrtek.

Podrazličica BA.5 je v Sloveniji že nekaj časa prevladujoča, kažejo podatki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, objavljeni na spletni strani laboratorija.

Priporočila za cepljenje bodo podobna

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja posvetovalne skupine za cepljenje NIJZ Bojana Beović je ob odzivu na napoved stavke zdravnikov popoldne dejala, da se ob prihodu prilagojenega cepiva priporočila za cepljenje ne bodo bistveno spremenila.

Novo cepivo je registrirano zgolj za poživitvene odmerke. NIJZ cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covidu-19 trenutno priporoča skupinam s tveganjem za težji potek bolezni - ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem v domovih starejših in vsem starejšim od 60 let.

Gre sicer že za drugo dostopno cepivo proti covidu-19, prilagojeno različici omikron. V prvi polovici septembra je v Slovenijo prispelo Pfizerjevo cepivo, prilagojeno prvotni različici koronavuirusa in podrazličici omikron BA.1, ki pa v Sloveniji ni več prevladujoča. Cepljenje s tem cepivom se je začelo v prejšnjem tednu.

Prav tako je od prve polovice septembra v Sloveniji cepivo Moderne, ki je prilagojeno prvotni različici koronavuirusa in podrazličici omikron BA.1. Tega cepiva NIJZ še ni sprostil za uporabo, saj še vedno čaka na potrebno dokumentacijo proizvajalca.