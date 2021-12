V Avstriji za osebe brez pogoja PC zaprtje podaljšano do konca leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 24. do 26. decembra ter nato še 31. decembra bo v Avstriji tako dovoljeno zbiranje do deset ljudi iz različnih gospodinjstev, vključno z otroki, tudi če ti ne bodo izpolnjevali pogoja PC. Če bodo vsi izpolnjevali ta pogoj, se bo smelo zbrati tudi do 25 ljudi. Foto: Reuters

Avstrijske oblasti so pričakovano podaljšale zaprtje javnega življenja za tiste, ki niso cepljeni proti covid-19 in ga tudi niso preboleli. V ponedeljek je zeleno luč podaljšanju zaprtja prižgal pristojni parlamentarni odbor, ki je obenem potrdil napovedano omilitev zajezitvenih ukrepov za cepljene oziroma prebolele. Katalonija s turistično metropolo Barcelono zaradi hitro rastočega števila okužb z novim koronavirusom znova napoveduje stroge omejitve javnega življenja.

Medtem ko bodo božično-novoletni prazniki za tiste Avstrijce, ki izpolnjujejo pogoj PC, malo bolj sproščeni, kot so bili zadnji tedni, bodo morali preostali še vsaj deset dni ostati bolj ali manj doma, ven bodo − z izjemo štirih prazničnih dni − smeli le z nujnim razlogom, kot so nakup dnevnih potrebščin, odhod v službo in obisk pri zdravniku ter rekreacija.

V skladu z zakonom zaprtje za največ deset dni

Oboje predvideva nov protikoronski odlok, za katerega je v ponedeljek popoldne v posebnem odboru parlamenta na Dunaju glasovala večina poslancev. Za so bili poslanci koalicijskih ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih, pa tudi opozicijskih socialdemokratov (SPÖ). Zaprtje je bilo treba podaljšati, saj se to lahko v skladu z zakonom namreč vsakič odredi za le največ deset dni.

Minister Mückstein: PC in zaprtje prinesla rezultate

Na omenjene dni bo za necepljene odpravljena splošna prepoved odhoda z doma. Lokali, hoteli, nenujne trgovine in podobno bodo tudi za praznike odprti le za cepljene in prebolele. Na silvestrovo bodo lahko lokali − vsaj glede na zvezna pravila, posamezne dežele lahko odločijo drugače − ostali odprti dlje in se jim ne bo treba zapreti do 23. ure kot običajno.

Minister za zdravje Wolfgang Mückstein je pred poslanci v ponedeljek poudaril, da si to lahko privoščijo, saj sta najprej tritedensko zaprtje za vse in nato nadaljevanje zaprtja za osebe brez pogoja PC v minulih desetih dneh prinesla rezultate. Kljub temu je pozval k previdnosti in spoštovanju zajezitvenih ukrepov.

Katalonija načrtuje nove omejitve javnega življenja

Klubi, bari in diskoteke naj bi se zaprli, med 1. in 6. uro bo gibanje omejeno, omejili naj bi tudi zasedenost gostinskih lokalov in kulturnih ustanov ter število udeležencev zasebnih druženj.

Ukrepi naj bi začeli veljati v petek in bi trajali naslednjih 15 dni, je v ponedeljek zvečer sporočila regionalna vlada v Kataloniji. Njene načrte mora sicer pred tem odobriti še najvišje sodišče v tej avtonomni regiji, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News.

Število okužb z novim koronavirusom sicer narašča po vsej Španiji, čeprav je proti covid-19 cepljenih okoli 90 odstotkov vseh starejših od 12 let. Sedemdnevna pojavnost primerov na 100 tisoč prebivalcev trenutno znaša 377. Krepi se tudi pritisk na bolnišnice, kjer je zasedenih 15 odstotkov zmogljivosti intenzivnih oddelkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Španski premier sklical krizno zasedanje

Španski premier Pedro Sanchez je zaradi epidemiološkega stanja za sredo popoldne sklical posebno krizno zasedanje, na katerem bo s predsedniki avtonomnih regij razpravljal o ukrepih za omejitev širjenja virusa.

Visoko nalezljiva koronavirusna različica omikron se že širi tudi v Španiji in naj bi po ocenah strokovnjakov kmalu postala prevladujoča. Razen Katalonije pa druge regije za zdaj stavijo na relativno blage ukrepe − hiter napredek pri cepljenju, spoštovanje pravila PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pri vstopu v številne notranje prostore, omejevanje zasedenosti ustanov in storitev, pa tudi splošno obveznost nošnje mask v notranjih prostorih, ponekod tudi zunaj.