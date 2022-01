NIJZ: Po silvestrovanju zaradi stika z okuženimi potniki v karanteni okoli 500 ljudi

Med udeleženci organiziranega potovanja z vključenim silvestrovanjem v Beogradu je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaznala nekaj potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Ugotovili so, da vse osebe, ki so bile na potovanju, visoko tvegani stiki, zato so večino napotili v karanteno.

NIJZ je v stiku tudi s turistično agencijo, ki je organizirala potovanje, piše na njihovi spletni strani.

Po navedbah TV Slovenija (TVS) naj bi bilo v karanteni zaradi stika s tistimi, ki so silvestrovali v Beogradu, do 500 ljudi. Vanjo niso napotili le oseb, ki izpolnjujejo izjemo od karantene na domu, pojasnjujejo na NIJZ.

Z agencijo Kolegium Mondial Travel se je v Beograd odpravilo 600 potnikov

Na silvestrovanje je potovalo več kot 600 potnikov in članov ekipe turistične agencije. Večina jih je izpolnjevala pogoj preboleli ali cepljeni (PC), preostali so bili testirani, so še poročali na televiziji. Izpolnjevanje pogoja so preverjali pred odhodom in pred vrnitvijo, so pojasnili.

Gre za turistično agencijo Kolegium Mondial Travel, kjer so za TVS povedali, da so prve informacije o okužbah dobili prek družbenih omrežij. Vse udeležence silvestrovanja so zato pozvali, naj opravijo preventivni hitri test in se preventivno samoizolirajo.