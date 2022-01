Napovedi niso dobre. Okuženih je vedno več, narašča število oseb v karanteni in izolaciji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bi lahko zabeležili nov rekord okužb, ki so jih potrdili v torek.

Analiza stanja širjenja covid-19 v Sloveniji ni spodbudna. "Epidemija hitro raste zaradi hitrega širjenja zelo kužne različice omikron. Kako se bo to odražalo na številu hospitaliziranih covidnih bolnikov, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča," kažejo zadnje projekcije Instituta Jožef Stefan. V torek naj bi, sicer še neuradno, v državi potrdili več kot sedem tisoč novih okužb, saj so izdali več kot 6.800 TAN-kod, kar je največ od začetka epidemije v Sloveniji.

Vrh števila potrjenih okužb bomo predvidoma dosegli do konca januarja, ko bi lahko bistveno presegli deset tisoč pozitivnih testov v enem dnevu, če kapacitete za PCR-testiranje ne bodo presežene, še napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS) v svoji zadnji projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji.

Zaradi prazničnega druženja in mešanja mehurčkov ob poprazničnem zagonu družbe (šole, službe) okužbe z bolj nevarno različico delta le počasi upadajo, še kaže projekcija IJS.

Vrh v bolnišnicah v začetku februarja

V začetku februarja bi se v bolnišnicah lahko približali zasedenosti bolnišnic kot na vrhuncu četrtega vala.

"Omikron se tako hitro širi zaradi izogibanja imunskemu sistemu in še večje kužnosti od delte. Dosledno izvajajmo pravilo PCT in vse preostale ukrepe, da rast epidemije ne bo prehitra in da kljub blažjemu poteku bolezni bolnišnice ne bodo preplavljene s covidnimi bolniki," še ugotavljajo na IJS.

Število oseb v izolaciji in karanteni raste

Po podatkih ministrstva za zdravje je v državi v karanteni 25.700 ljudi, v izolaciji okoli 32 tisoč. Gre za delovno-aktivno populacijo, šolarje, dijake, narašča tudi število zaposlenih v zdravstvu, ki so zaradi okužbe s koronavirusom na bolniški odsotnosti ali zaradi visoko tveganega stika z okuženo osebo v karanteni. Samo v UKC Ljubljana je v bolniškem staležu 165 zaposlenih, v karanteni jih je 132.

Kaj bo prinesel omikron, predvsem v bolnišnice, skrbi tudi ministra za zdravje Janeza Poklukarja. "Po ocenah lahko v karanteni hkrati pristane tudi do 400 tisoč prebivalcev," je opozoril v ponedeljek.