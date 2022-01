Ema: Z omikronom pandemija covida-19 prehaja v endemijo

"Nihče ne ve natančno, kdaj bomo na koncu predora, vendar bomo prišli tja," besede vodje strategije za cepiva pri Emi Marca Cavalerija povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"S povečanjem imunosti populacije - in z omikronom se bo poleg cepljenja pojavilo veliko naravne imunosti - se bomo hitro premikali proti scenariju, ki bo bližje endemičnosti," je dodal Cavaleri. Pri tem je poudaril, da smo trenutno še vedno v pandemiji, in opozoril na ogromno obremenitev zdravstva zaradi porasta okužb z omikronom.

"Če imamo strategijo, v kateri dajemo poživitvene odmerke vsake štiri mesece, bomo na koncu lahko imeli težave z imunskim odzivom," je dejal Cavaleri in dodal, da bi nenehno cepljenje lahko utrudilo populacijo.

Države bi morale namesto tega začeti razmišljati o daljših intervalih za dajanje poživitvenih odmerkov in jih podobno, kot trenutno velja za cepiva proti gripi, uskladiti z začetkom hladnejšega dela leta, je še dejal Cavaleri.

Ema je pred tem sporočila, da so študije potrdile, da je kljub večji nalezljivosti omikrona tveganje za hospitalizacijo pri tej različici med tretjino in polovico tistega, ki ga predstavlja sev delta.

WHO: Več kot polovica Evropejcev bi se lahko okužila z omikronom

Več kot polovica ljudi v Evropi bi se lahko v naslednjih dveh mesecih okužila z novo koronavirusno različico omikron, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Omikron postaja prevladujoča različica v zahodni Evropi, širi pa se tudi na Balkan, je ob tem dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

Evropa je v žarišču izbruha okužb z omikronom. Močno nalezljiva različica se je v minulih tednih z vrtoglavo hitrostjo razširila tudi v državah po Evropi, kar je vlade prisililo v uvedbo novih omejitvenih ukrepov in k pospešitvi prizadevanj za razdelitev poživitvenih odmerkov cepiva proti covidu-19.

WHO je danes opozorila, da bi se lahko glede na trenutno stopnjo okužb v Evropi in nekaterih državah srednje Azije v naslednjih dveh mesecih z omikronom okužila polovica ljudi.

"Inštitut za zdravstvene meritve in vrednotenje napoveduje, da se bo več kot 50 odstotkov prebivalstva v regiji v naslednjih šestih do osmih tednih okužilo z omikronom," je povedal direktor WHO za Evropo Kluge.

Evropska regija WHO obsega 53 držav in ozemelj in vključuje Rusijo ter več srednjeazijskih držav. V 50 državah so po besedah Klugeja zabeležili primere okužb z omikronom, ki hitro postaja prevladujoča različica v zahodni Evropi in se sedaj širi na Balkan.

V regiji so v prvem tednu letošnjega leta zabeležili več kot sedem milijonov novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja več kot podvojitev v dveh tednih. Stopnje umrljivosti ostajajo stabilne in so še naprej najvišje v državah z visoko incidenco okužb v kombinaciji z manjšim deležem cepljenih, navaja WHO.

Kluge je potrdil, da je omikron bolj prenosljiv kot prejšnje različice in da pri WHO opažajo naraščanje hospitalizacij obolelih s covidom-19. Ob tem pa je poudaril, da "odobrena cepiva še naprej zagotavljajo dobro zaščito pred hudimi boleznimi in smrtjo, tudi za omikron".

Strokovna skupina TAG-CO-VAC, ki jo je ustanovila WHO za oceno učinkovitosti cepiv proti covidu-19, je sicer danes sporočila, da le zagotavljanje novih odmerkov obstoječih cepiv ob pojavu novih različic virusa ni najboljši način za boj proti pandemiji. "Strategija cepljenja, ki temelji na ponavljajočih se poživitvenih odmerkih prvotne sestave cepiva, verjetno ne bo primerna in vzdržna," je sporočila.

Skupina TAG-CO-VAC je priporočila razvoj novih cepiv, ki bodo ne le ščitila ljudi pred resnim potekom bolezni, temveč bi lahko tudi bolje preprečevala okužbo in prenos.

"Dokler ta cepiva ne bodo na voljo in z razvojem virusa sars-cov-2 bo morda treba posodobiti sestavo trenutnih cepiv proti covidu-19 in s tem zagotoviti, da (ta) še naprej zagotavljajo zaščito pred okužbo in boleznijo zaradi zaskrbljujočih različic v ravneh, kot jih priporoča WHO," so dodali.