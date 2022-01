Minister Poklukar sporoča: Gremo v obdobje, ki ga še nismo doživeli #vŽivo

"V preteklih tednih sem govoril s številnimi strokovnjaki, virologi, mikrobiologi, epidemiologi in infektologi. Vsi skupaj skušamo, ob tem kar vemo doslej, napovedati, kakšni tedni nas čakajo. Omikron je v dobrih 14 dneh praktično izpodrinil delto, zato štetje primerov nima več smisla, saj so z veliko verjetnostjo vsi potrjeni primeri okuženi z različico omikron," je na današnji vladni novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Na konferenci sodeluje tudi infektolog Franc Strle. Spremljamo ju v živo.

Kot je še dejal Poklukar, mikrobiologi in virologi sporočajo, da se s tako izjemnim izpodrivom bolj nalezljive različice še niso srečali. "Kaj točno bo ta različica prinesla v bolnišnice, še ne vemo, in to me izredno skrbi," je ob tem dejal minister.

Necepljeni imajo veliko večjo verjetnost za težak potek bolezni, je še opozoril Poklukar. "Poleg tega so necepljeni veliko bolj izpostavljeni dolgotrajnim posledicam covida, tako imenovanemu 'long covidu', s katerim se bomo v zdravstvu še dolgo soočali," je opozoril.

Janez Poklukar, @MinZdravje: Težave dolgega covida so utrujenost, zasoplost, težave s pljuči, srčno-žilne težave, kognitivne in mentalne spremembe, okvare vonja, okusa in drugih organov in pogosto v veliki meri negativno vplivajo na kakovost življenja. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 10, 2022

izredni naval beležijo danes tudi v klicnem centru NIJZ. "V klicnem centru imajo danes ogromno klicev, zato prosimo za potrpežljivost," pa je dejala vladna govorka Maja Bratuša.