Gospodarstveniki Janši sporočajo: Ponovnega zaprtja države si ne moremo privoščiti

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka je ob prihodu na delovni posvet izrazil pričakovanje, da jih bo vlada seznanila s stanjem v državi ter z razmišljanji o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS in ministri na Brdu pri Kranju z gospodarstveniki razpravljajo o stanju in ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 ter ohranitvi gospodarskih potencialov države. pic.twitter.com/21bLtEALFF — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 6, 2022

Na GZS so že lani pozvali k razmisleku o obveznem cepljenju

"S svoje strani želimo pripomoči k temu, da bi dosegli čim višjo precepljenost v državi," je dejal in dodal: "Če bo treba sprejemati kakšne dodatne ukrepe, bomo vedno podprli to, kar bo zagovarjala stroka."

Spomnil je, da je GZS že novembra lani predlagala v razmislek obvezno cepljenje, predvsem za starejše in rizične skupine. "Če bo obvezno cepljenje potrebno, ga bomo podprli z namenom, da bi se proizvodno-poslovni procesi nemoteno odvijali," je dejal Šimonka.

Bojijo se zaprtja države in gospodarstva

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh se boji, da bi se zgodilo ponovno zaprtje države. Tega si namreč slovensko gospodarstvo v tem trenutku ne more privoščiti, pa naj bo zdravstvena kriza še tako huda. "A še huje je lahko, če gospodarstvo zaprejo," je dejal.

Če bo zdravstvena stroka vztrajala pri zaprtju države, potem se mora vlada po Mehovih besedah zavedati, da bo morala poiskati sredstva, s katerimi bo pomagala gospodarstvu preživeti, kot je bilo v letu 2020 in delno v letu 2021.

Po Mehovem mnenju drugače ne more biti, saj za sedanje razmere niso krivi obrtniki in podjetniki, temveč gre za višjo silo. "Če se vlaga v gospodarstvo in ljudi, bo to vedno vrnjeno v državni proračun," je poudaril.

Slovensko gospodarstvo je trenutno v dobrem stanju

Slovensko gospodarstvo je sicer trenutno v zelo dobrem stanju, vendar skrbi podjetjem povzroča rast cen energentov in surovin. Te teme ni na dnevnem redu današnjega delovnega posveta s premierjem, a tako Šimonka kot Meh jo vidita kot veliko težavo, zato tudi pri tem pričakujeta ustrezen odziv vlade.

Za marsikatero podjetje bo velika težava tudi zvišanje minimalne plače s 1. januarjem 2022 za stopnjo inflacije v letu 2021. "To je razmeroma veliko breme predvsem za panoge, ki so bile močno prizadete zaradi covid-19 in niso mogle normalo poslovati, kot tudi za energetsko intenzivno industrijo," je opozoril Šimonka.

Tudi NLB posluje uspešno

Janša se je pred odhodom na Brdo pri Kranju srečal tudi s predsednikom uprave NLB Blažem Brodnjakom. Ta mu je predstavil poslovanje NLB v letu 2021 in načrte za letos, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Za največjo banko v državi je uspešno leto, samo v prvih devetih mesecih lani je ustvarila 205,5 milijona evrov čistega dobička, skoraj še enkrat več kot leto prej.