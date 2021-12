Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik slovenske vlade in njegova žena sta v oddaji Jutro na Planetu spregovorila o začetkih svoje ljubezni, pa tudi o izgubljenem zaročnem prstanu in poroki.

Janez Janša in Urška Bačovnik sta med gostovanjem v oddaji Jutro na Planetu razkrila nekaj podrobnosti svoje zveze, med drugim tudi, kako se je ta začela.

Spoznala sta se v hribih, med plezanjem. "Hribi so tisti, ki so naju združili," je poudaril Janša, "ko gre za vez med dvema, mora obstajati polje, kjer se njuni interesi prekrivajo. Pri nama je eno od teh polj zagotovo ljubezen do gora, morda v začetku celo odločilno."

Foto: Bojan Puhek

"Po naključju sva imela skupne prijatelje in skupaj smo hodili na plezalne podvige," je povedala Urška Bačovnik Janša, "najine prve plezalne ture se zelo dobro spomnim, to je bila Loška stena. Janezova družba me je povabila, da se jim pridružim."

"Takrat sem bila na vrhuncu svoje plezalne kariere, ravno sem prišla z odprave v Peruju in bila sem v odlični kondiciji," se je pohvalila, "zato se mi je tista smer, sicer najdaljša stena pri nas, zdela kar nekoliko prelahka."

V navezi je bila prav z Janezom Janšo. "Rekli so mi, da moram paziti nanj, ker je predsednik vlade," se je zasmejala, "in potem sva se vso pot nekoliko grdo gledala, ker sem ga imela precej 'na kratko', s čimer se Janez ni strinjal."

Foto: Bojan Puhek

Razkrila je tudi nenavadno zgodbo o zaročnem prstanu. "Ta prstan sem kot mnogo svojih stvari izgubila, to se je zgodilo v hribih med plezanjem, ko sem ga spravila v žep," je povedala, "nato pa sva čez nekaj mesecev šla prvič skupaj na Kofce. Tam se je na parkirišču Janez nenadoma sklonil, pobral ta prstan in rekel: 'No, očitno si mi res namenjena.'"

Poročila sta se v Drežnici nad Kobaridom, poročno slavje pa je bilo na Kekčevi domačiji v Trenti. "Bila je zelo lepa družba, lepo okolje, krasen dogodek," je dejal Janša.

Foto: Bojan Puhek

"Poročni dan je vedno bolj dan za svate," je ob tem pripomnila Urška Bačovnik Janša, "spomnim se, da sem morala tisti dan skrbeti za svojo pričo, ker je bila zelo nervozna, pa za svoje starše in Janezove sorodnike, vsi so bili bolj potrebni pomoči."

Na prvo poročno potovanje sta šla pod Rombon, je povedal Janša, "tam sva na neki ploščati skali bivakirala krasno noč ali dve. Stran od vsega, s čudovitim pogledom na dolino Soče." Pozneje sta se odpravila še na daljše potovanje, z nahrbtniki na plezanje v Grčijo.