Janša osebno: Nekateri štejejo ovce, mene pa uspava to #video #foto

"To imam na nočni omarici, ker me uspava. Vse pa je odvisno od razpoloženja in potreb," je med drugim razkril premier Janez Janša v družbi žene Urške Bačovnik Janša, s katero sta gostovala v oddaji Jutro na Planet TV. "Gotovo sem še danes trmasta in vztrajna, samosvoja," je o sebi dejala Urška Bačovnik Janša. Spregovorila sta o številnih osebnih temah, o vzgoji otrok, o tem, kako je na družino vplivala bolezen covid-19, pa tudi o tem, kako sta se spoznala.